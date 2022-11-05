【下次係2322年！】去邊度睇月全食x月掩天王星？

一個罕有的天文現象、同時出現月全食和月掩天王星將於11月8日晚上出現，而本港更是全球最適合觀測是次天文現象的城市之一，的確難得一遇，惟因天王星光度較低，只適宜透過望遠鏡觀測，若天氣許可，沒有望遠鏡的市民仍可欣賞到月食現象。香港太空館就建議大家到東至東北方沒有障礙物的地點觀測，如中西區海濱長廊、尖沙咀星光大道、白石角海濱長廊等。其實，香港還有不少空曠且沿海的賞月好去處，月色與海景統統都可以有！

【大埔海濱公園】

佔地22公頃的大埔海濱公園，為香港面積最大的公園，坐擁吐露港靚景，優美且舒適。場內有多塊大草地可供野餐之用，另有長達1,200米的海濱長廊、觀景台、露天劇場、草地滾球場、緩跑徑、昆蟲屋、西式花園、模型船水池以及兒童遊樂場等，非常適合一家大小前往。

前往方法：港鐵大埔墟站轉乘巴士K17或71S線，於富善邨落車，步行約10分鐘。

【屯赤隧道浩和街】

有「港版邁阿密」之稱的屯赤隧道浩和街，自開通以來一直都是打卡熱點，裏面不但有超大的草地可供野餐，而且還有一整排充滿異國風情的棕櫚樹、純白色沿海堤壩、日系燈塔等多個打卡點，坐在堤壩之上欣賞日落與月色，真係靚到只懂張開嘴「嘩嘩」聲！

前往方法：港鐵屯門站/沿線乘坐K52至望后石站落車，步行約20-30分鐘

【觀塘海濱花園】

早已經成為地標的觀塘海濱花園，全長約一公里的海濱步道早是打卡及做運動熱點，沿着步道有一片長型草地，並設有座位，可作休憩、野餐。步道的另一側則可近距離欣賞啟德郵輪碼頭和跑道公園，以及飽覽維多利亞港和鯉魚門的景色，當然更可以無遮蔽觀賞月色啦！

前往方法：由港鐵觀塘站/牛頭角站步行約15分鐘