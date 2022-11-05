劉穎鏇出浴慘被陳山聰睇全相　林子善下體激凸塞銀紙

台慶劇《超能使者》昨晚（4日）甫一開首已有香艷場面，人有三急的陳山聰直衝入廁所解決，未有留意劉穎鏇（Tiffany）正在沖涼，結果沖完涼開廉便與山聰碰個正著，結果蝕晒底被睇全相，還激罕大露背，怒氣沖天的她即拿起刀向山聰狂劈，場面搞笑。打扮性感的Tiffany可腰又露腿，於夜店內被兩個鹹濕佬摸Pat Pat，一怒之下追出店外鬧爆他們，繼而打成一片，期間Tiffany被路過的社團頭目王君馨保鏢出手擊退。而林子善則不讓Tiffany性感專美，以爆肌Look登場，下體激凸還被銀紙塞滿，非常搶鏡。

至於君馨前手下楊證樺因候換肝，兒子為幫忙籌醫藥費，竟冒險運有毒朱古力，混亂間已害死一個同學，基於事件曝光，兒子被黑白兩道追尋，楊證樺見冇路可逃，決定以老鼠藥混入粥內餵兒子，眼見兒子嘔晒白泡，楊證樺喊到眼淚鼻涕長流，另邊廂的唐詩詠、陳山聰、陳展鵬及林子善一早預知情景，匆匆趕到場地，但始終遲了一步，楊證樺兒子已氣絕身亡，眾人也齊齊變喊包，場面充滿洋葱，詩詠突然想到只要楊證樺兒子有心跳便能有救，故不停為他做心外壓，最後加埋其超能力為他起死回生，皆大歡喜。