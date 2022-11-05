林俊賢反擊遭前妻家暴兼精神虐待　否認要求女兒林鈺洧驗DNA

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）父親林俊賢被前妻Jasmine控訴當年暴力相向，林俊賢今日（5日）接受東網訪問，開腔回應事件，逐一反擊前妻的指控。他承認曾與前妻發生兩次肢體糾紛，指第一次因受到Jasmine重擊才自衞還手一巴掌，第二次則是因長期受到對方精神虐待，更被對方用手指住鼻哥，難忍壓力下才用口咬了其手指一下，女方已立即離開及報警。對於Jasmine聲稱該重擊只是「一般女性能夠做到的動作」，他反擊指：「不止一次，之前有無數次，包括巴掌、拳打，每次開早班時凌晨四點一巴打醒我，吵架時一言不合打爛屋企所有東西，拿菜刀威脅、在車上用腳踢爛擋風玻璃等等無數次。」並指因知道女性懷孕期間會有抑鬱情況，故嘗試理解及忍讓，認為自己都有處理不當。

他又指Jasmine聲稱多次發生暴力事件及為生Denice而受盡屈辱等全是不實指控，怒斥對方滿口謊言，將事實顛倒，他才是真正受到多次暴力對待的受害者。而提到Jasmine指當年他們一家三口住在隱蔽的三層屋避世，以及他生活頹廢經常躲在房中等指控，林俊賢表示全是虛構，形容對方「好似寫劇本咁繪形繪色」，又指事實是Jasmine不讓他踏足其房間。他又指從來沒有鬧Jasmine阻住晒，更沒有要對方墮胎，直指對方故弄玄虛。

對於Jasmine指有次被他以棒類物襲擊，他表示全是大話，當時事發是在早上並非夜晚，自己從來沒有手持武器，更未有打算強行進入對方房間，當時只是咬了對方手指一下，女方已立即到警局報案，當時警方更不願授理，擾攘半小時才離開，並非女方所指的「有20個警察保護」。他續指隨後2人分居，至女兒3、4歲時，女方曾要求復合遭他拒絕，自此拒絕再見面，但期間仍有向對方提供生活費。至於講到Jasmine指他要求女兒驗DNA，他否認：「沒有要求女兒驗DNA」，並指對Jasmine的不實指控不予置評：「請她慢慢繼續做戲，假惺惺，不願置評。」

而Denice表姑姐Naomi繼續力撐林俊賢，更隔空與Jasmine喊話：「Jasmine嬸嬸，我哋家人一直盡量避重就輕回應，係唔想影響到Denice，我唔會攞你一生歷程嚟開玩笑話，不過講到報警會有20個警察上門係得啖笑，我以為係特首出巡或掃黃行動先有咁多警察，劇本係寫得要爆，但都要合情合理囉！我覺得妳真係錫個女，希望你唔好攞Denice嘅演藝事業開玩笑，機會唔係成日有，有機會就好好珍惜，畀Denice去過佢嘅生活，唔好再利用個女個港姐冠軍身份，去做妳幾十年前怨恨嘅報復武器⋯⋯幾十年都唔改變你做人嘅方式，係你選擇，無所謂，你自己人生，你自己負責，但唔好再害下一代，放下啦！施主！回頭是岸！」