跟女神同款　你都係黑超女王！　　

對一眾女生來說，太陽眼鏡絕對是一年四季必備的時尚配飾。除了能遮擋太陽和黑眼圈外，不同鏡形及鏡片顏色設計都可以帶來截然不同的感覺，為一身穿搭加分。到底近季流行甚麼款式的太陽眼鏡？以下由「大馬女神」林明禎、韓國女星智秀及女團BLACK PINK親身示範的大熱鏡款，應該畀到Idea大家，各位絲打不妨睇完再入手心水之選都未遲！

大馬女神型格示範

「大馬女神」林明禎樣靚身材好，加上近日在電影有亮眼表現，令她人氣急升成為廣告商寵兒。就連眼鏡品牌Ray-Ban都睇中女神勇於突破自我的個性，邀請其試戴品牌多款流行太陽眼鏡。她其中一款示範的Wired Metals系列JIM太陽眼鏡，以80年代復古的金屬幼框設計，搭配深色鏡片，跟女神的背心造型襯到絕一絕。此外，明禎BB更分別演繹了RB3701及RB4391D兩個人氣鏡款。前者的框架以強韌超輕的鈦金屬製成，鏡片則採用高效特色Chromance鏡片，戴上後感覺型爆；後者屬Wayfarer款式，特別依照亞洲人輪廓修改鏡片設計、鏡框圈形及鼻托，加上偏光鏡片，設計充滿復古感，想跟女神看齊，以酷酷造型示人，戴上同款便可以！

韓國女神熱戴鏡款

除了林明禎，韓國天團BLACK PINK及人氣女星秀智也是名副其實的「黑超女神」。其中Jennie就經常以韓國眼鏡潮牌Gentle Monster的黑超示人，臉形超百搭的她輕鬆駕馭黑色方框及白色貓眼造型款式，絲打們若擁有相同臉形，不妨試試同款設計。隊友Lisa及Jisoo亦各有所好，前者既鍾情橢圓形金屬鏡框墨鏡，也喜愛貓眼形太陽眼鏡；而後者在社交平台上分享的是外觀更纖細和女性化的黃色鏡片貓形鏡，可見近季太陽眼鏡潮流百花齊放。至於韓國國民女神秀智，本身為眼鏡品牌CARIN的代言人，便因為熱戴過一款KIRSTEN C2茶色鏡片太陽眼鏡而掀起粉絲模仿潮。想似她一樣戴出清新和減齡感覺的話，這款小臉神器一定要有！