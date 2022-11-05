親友共聚　最啱歎中菜

以前和家人、朋友吃飯，限住4人，揀選的菜系有限。現時放寬至12人，可以和親友齊齊分享的中菜似乎是聚餐的好選擇，近日有新中菜廳和餐廳新菜單上場，大家可以慢慢揀啱菜式，慢慢享用。

豐富體驗

經過時代變遷，中菜滲入了不同地方的元素，再打造成富獨特風味的菜式。剛於銅鑼灣開業的南海二號，行政總廚陳德勝師傅除選用本地農業的食材入饌，還為菜式加添東南亞風味，推出平原香妃雞 、秘製斯里蘭卡尼甘布港風味肉蟹二食、馬六甲小茴香牛尾牛肩肉配手抓餅、啫啫蝦乾銀芽青龍菜，以及不同系列的避風塘美食。為了讓食物味道更突出，餐廳收藏了過千瓶佳釀，讓客人揀選配搭，提升品味體驗。值得一提的是，餐廳選用來自英、美及丹麥的高質影音器材，配上完美音響，用餐廳時配美妙音樂，感受更深。

精緻點心

雖然話假日就好想睡到飽，但偶然做個孝順仔女，和家人飲茶食點心都唔錯。跑馬地高級中菜廳壹玖捌叁近日推出由總廚Silas Li和大廚梁師傅新設計的午市點心。經典的晶瑩蝦餃王，加入蝦上湯作配搭，鮮味倍增。升級版的黑松露鵝肝蝦餃加入自家製蝦油，香氣濃郁。至於一口灌湯小籠包配子薑陳醋，以自家熬上湯代替魚膠粉，啖啖鮮美。其他還有葱油餅、胡椒牛肉餅、北海道帶子荔茸盒、脆香天鵝酥、吉士冰花蛋球、蓮藕酥和椰糖馬拉糕配花生椰絲牛油等。現時趁大閘蟹當造，還供應蟹粉炸豆腐卜、蟹粉小籠包、蟹粉焗蟹蓋和蟹粉無骨魚頭等，最啱愛蟹之人。

升級版本

自古以代，中菜有多款經典美饌，為人津津樂道，很多大廚都在菜式原有基礎上再升級，尖沙咀中菜館遊園近日為多款經典菜式加上創意改良，讓客人感受新味。親民的四川擔擔麵化身高級版的海參擔擔麵，叉燒經低溫慢煮再加菠蘿蓉，變成菠蘿焦糖黑毛豬叉燒，喜來香辣的話，除四川歌樂山辣雞子雞，還有辣子波士頓龍蝦球和酸菜龍躉球。其他有金箔黑魚籽凍馬友、台山手工黃鱔煲仔飯、家鄉蓮藕餅和姬松茸燉水鴨等選擇。

秋日滋味

來到秋冬，很多餐廳都轉菜單來應季。富豪酒店旗下的富豪金殿及富豪軒由現時至12月10日推出多款「秋饗．百味」菜式，當中包括蟹肉蟹籽伴米飯、花膠燴24個月西班牙黑毛豬肉火腿、三黃雞釀黑松露羊肚菌八寶飯、香煎櫻花蝦黑豚肉餅、古法鳳梨咕嚕肉、八寶素菜粒脆脆、醉香鮑魚及滷水和牛脷。單點菜式外，亦提供「金秋六道菜盛宴」套餐，內裏有5款「秋饗．百味」的菜式，甜品有西米布甸或檸香雞蛋散，現時於指定網上商店預訂堂食或外賣的「金秋六道菜盛宴」套餐，會有專屬優惠價。

時令蟹宴

來到秋冬，除了大閘蟹，其他螃蟹亦正值肥美。佐敦Eaton HK米芝蓮星級中菜廳逸東軒行政總廚譚棟師傅選用菲律賓膏蟹，打造出星級時令蟹宴。菜式包括有酒香四溢的花雕雞油蒸膏蟹、金湯生拆蟹肉燕窩以南以瓜湯配食材，香滑鮮味。另外有啖啖肉的富玉帶鮮蟹鉗和翠玉金箔蟹黃十頭鮑魚。最後以蓮子雪耳燉萬壽果及擂沙湯圓伴杞子桂花糕作結，蟹迷不能錯過。

地道川味

偶然沒胃口，來點川式麻辣都不錯。屯門新開的小小串以四川的烤魚和串串作主打，串串有30多款選擇，竹籤串上不同的肉類、海鮮或蔬菜，放入香辣湯底或加入螺螄的有d串辣湯底內，客人可按個人喜好加青紅椒粒或芝麻等調味。烤魚的話，提供方便自私1人和甜蜜2人前的輕盈版選擇，魚類有鱸魚、比目魚和小黃魚3款，湯汁以20多種香料熬煮而成，辣度亦有分別，有經典麻辣、青花椒和特製螺螄辣，再加上其他配菜，相當入味。吃到舌頭滿是辣味時，來一碗加入多款配料的酸奶、紅糖糍粑，即時解辣。