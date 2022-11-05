一日8杯水　飲出好身材

常言道一日要飲8杯水，飲水對身體有益可以說是人所共知，但不說不知道，它還可以是瘦身神器！如在網絡流傳的「8杯水減肥法」，據聞是由一位德國科學家所提出，經網民實測，一個月可減走5公斤，連台灣天王周杰倫的太太昆凌都在實行。此法更獲營養師的認可，想知具體要如何操作，以及怎樣達致更佳的效果？不如聽聽德善健康管理註冊營養師張彪華（Crimson Cheung）的講解喇！

星級飲水瘦身法

素以身材管理好而聞名的韓國女星中，亦有不少為各式飲水瘦身法的座上客。

IU 7天飲水減肥法

有「國民妹妹」之稱的韓國女藝人IU就是成功減走Baby Fat的代表之一，人靚聲甜的她有着自己一套的地獄減肥法，其中一個極速版就是靠飲水，方法是在5天每天飲3公升的水，第6天不飲水，第7天就會有去水腫的效果。

雪炫 過5不吃飲水瘦身法

以韓國女子組合AOA成員出道的雪炫，有着「韓國最強肉體」的稱號，曾經飽受身材困擾，後來靠着自身努力減走13kg，踢走Baby Fat，擁有令人羨慕的「名牌身材」。她曾經在節目中提到自己不會刻意節吃，只是吃的量以小量為主，平日多飲水且過了下午5時之後，就會停止進食，以飲水取代。

飲水有時

所謂的「8杯水減肥法」，指的是在一日之中的8個固定時段各飲一杯約250ml容量的水，期間不需要特別改變自己的生活及飲食習慣，絕對是懶人瘦身之選。

時間表：

第1杯：睡醒之後（有助腸胃蠕動，排走宿便）

第2杯：早上9點（排毒的黃金時間，有助達致最佳排毒效果）

第3杯：早上11點半（飯前增加飽腹感）

第4杯：下午1點（飯後幫助消化）

第5杯：下午3點半（抑制食欲）

第6杯：下午5點半（緩解飢餓感及疲勞）

第7杯：晚上7點（促進血液循環及新陳代謝）

第8杯：晚上9點或睡前兩小時（補充睡覺時流失的水分）

營養師有Say

Crimson指這個飲水瘦身法藉由定時定量的方式，給不愛飲水的朋友，訂下喝水規範，確實對減磅有一定幫助，因為人體的構造中有約70%是水分，為身體的必需物質，有助身體進行生理反應和代謝物質，包括代謝脂肪。反觀，如果身體水分不足，就無法順利將有害物質排出體外，堆積在體內，自然影響代謝的效率。其次是身體缺水時會啟動自我防禦機制，產生脂肪來包裹這些有害物質，令瘦身難上加難。話雖如此，要減磅瘦身還是需要多方面去配合，除飲用足夠的水外，還有卡路里的攝取和消耗、生活習慣、作息時間、身體質素等等多方面的加乘。

飲食建議

飲水瘦身法需搭配健康的飲食習慣才能達致更理想的效果，Crimson表示在食物上的建議確實有好多，比較重點的是要選擇高蛋白質、高纖維的食物，避免選擇加工食物、高卡路里、高脂、高糖、高鈉等零物，亦需避免餐前進食酸辣食物，以免增加食欲。

煮法方面亦盡量避免高油脂的烹調方式，改為白灼、蒸、水煮、烤或輕炒等較為簡單的方法。同時避免使用大量調味料，應以天然香料或新鮮食物來增添味道。Crimson亦為大家設計了一個3日的瘦身餐單，想飲水兼食住瘦就不要留意喇！

Day 1

早餐 吞拿魚牛油果三文治

無糖檸檬綠茶1杯

午餐 熟牛肉湯檬1碗

灼芽菜1碗

下午茶 低脂希臘乳酪1杯

晚餐 西蘭花炒肉片

蒸水蛋

紅米糙米飯半碗

Day 2

早餐 烚雞蛋

連皮番薯

脫脂奶1杯

午餐 車厘茄煙三文魚藜麥沙律

下午茶 香蕉1隻

晚餐 豆腐芥菜魚尾湯1碗

香茅煎雞柳1件

薑汁芥蘭1碗

紅米糙米飯半碗

Day 3

早餐 雪菜肉絲米粉1碗

藍莓半杯

無糖檸檬水1杯

午餐 海南雞白飯

灼菜心1碗

下午茶 原味雜果仁1湯匙

晚餐 枸杞滾肉片湯1碗

帶子蒸豆腐

木耳勝瓜炒鮮菌1碗

紅米糙米飯半碗

飲水3大謬誤

謬誤1：飲水會導致水腫

很多人以為飲水多會水腫，但其實是因為飲食習慣多汁醬和重口味，攝取過量鈉質而引致水腫，這時反而要多飲水將鈉質排出體外，同時水分也跟住排走，才能消除水腫，令體重下降。

謬誤2：一口氣飲大量水

香港人出名生活節奏快，就連飲水都一樣，口渴的時就會一口氣飲大大杯水，諗住一次詰補充所需水分。但其實這樣反而無法吸收水分，因為人體每個時段（約20分鐘） 平均只能吸收約200ml的水量，飲得超量只會加速搵廁所排走，因此建議大家慢慢飲。

謬誤3：水飲得愈多愈好

雖然飲水有很多好處，但也不是飲得愈多愈好，因為飲水過量會有「中水毒」、電解質流失的危機。每個人對於水分的需求量都不同，在正常情況下，可以最簡單的計算方法，粗略估計每個人的需求量，方法是每公斤體重 x 30- 40 ml。但若加入活動量、環境、性別、年齡、健康情況和天氣為考量因素，則可作出適當調整。

水的選擇

在採用飲水瘦身法時，究竟選擇哪一款水飲用呢？Crimson建議大家選擇100C煮沸、放涼至室溫（30-40C）的自來水，天然而少添加物。另外，亦可以選擇飲用加入了二氧化碳的無添加氣泡水，能增加飽足感從而減少食量，還有助腸道蠕動和緩解便秘，增加瘦身減重效果；但有胃酸倒流或易胃脹氣的人，則不適合飲用氣泡水。他亦不建議以飲用其他飲品作為水分的來源。

不適用人群

Crimson指出飲水瘦身法適合超重以及注意健康的人群，但有幾種人群則不適宜使用，包括在飲食中需較嚴格限制水分的洗腎患者及心臟衰竭患者；腸胃較差、容易消化不良的人，都不建議在飯前飯後喝水，因為會稀釋胃酸，繼而影響消化能力；還有容易頻尿者要避免在睡前2-3小時飲水，以免晚上要去洗手間，影響睡眠質素，造成反效果。