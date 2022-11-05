姜濤Jer準備現身為《阿媽》謝票　粉絲通宵排隊逼爆商場

「人氣王」姜濤、柳應廷（Jer）主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》，早前上映時適逢MIRROR演唱會發生事故，故二人也缺席首映，及後組合更宣布休團兩個月，不過該片票房成績仍然理想，至昨日（4）上映86天，累積票房已達港幣39,753,570。

隨住MIRROR近日正式復工，《阿》片將於今晚舉行慈善觀映，屆時姜濤及Jer亦會出席，此乃二人首次公開亮相為該片造勢，二人的鐵粉為見偶像一早到場，有部分粉絲更於昨晚已抵達活動場地外通宵排隊，由於粉絲人數眾多，於今日（5日）中午時分已逼爆商場，姜濤粉絲「姜糖」更穿上影迷會會服，聯同應援物及自備櫈仔靜靜等候。至於飾演「阿媽」的毛舜筠因身外地慶祝生日，所以將缺席今晚活動。

姜濤最開心與家人歐遊

而姜濤早前接受鄭裕玲（嘟嘟）主持的電台節目訪問時，談到近2個月的狀況，他說最開心可以帶同家人到歐洲旅行，由出道到今沒想像過可以舉家出Trip：「第一次同家人傾咁多偈。」至於為何會搞家庭Trip，他說：「有一日見到屋企人嘅身體突然冇以前咁好，因為都冇耐返屋企，尤其係媽咪、舅父，佢哋原來生活上有好多嘢要幫手，趁佢哋仲行到嘅時候去多啲地方。」

而選擇去歐洲旅行，全因他曾旅遊過，笑言自己今次是導遊身份一個帶6個，還有表妹Angelina，雖然Plan行程過程有點辛苦，但感覺好開心：「因為未試過有咁嘅感覺。」嘟嘟爆姜濤曾應承過要分享一件事，姜濤說：「之前應承嘟嘟同阿媽講I love you，喺歐洲嘅酒店有同佢講，佢唔敢相信我係講呢啲嘢嘅人，佢話『你咩事呀？係咪有其他嘢要同我講？』佢開頭有啲驚㗎，我話冇呀、冇呀，係想講，同埋有諗同你個承諾。」

姜濤還自爆令長輩落淚：「第一日去到嘅時候，我記得阿媽姨媽係有喊，因為佢哋未去過嗰啲地方，以前家境唔好，冇乜去過外國，去到其他地方旅行都唔夠膽使費太多，今次佢哋覺得唔使煩惱呢啲，可能覺得我大個啦，可以帶佢哋出去，好感動。」

姜濤歐遊時帶隊和家人坐船睇風景及品嘗黑松露餐，想趁自己有能力時，讓家人「食好啲、住好啲」經過歐洲之旅，姜濤真心明白何為家庭幸福：「以前冇乜着重，以前入呢行尋求舞台上嘅快樂，屋企嘅幸福我係冇乜Care，所以希望以後每年都有咁嘅聚會。」

29歲退休計劃有變

嘟嘟提及姜濤曾打算29歲退休，經過休團後，姜濤指計劃有變：「以前諗退休，諗住乜都唔做，但今年拍戲比較多，可能以後唔做歌手做演員，希望以後鑽研。以前10幾年係咁睇唱歌嘅嘢，希望專心唱歌，但呢段時間試演戲，自己個人目標係完成晒歌手想完成嘅嘢，30歲後？嘗試喺演員嘅道路度行。」

同場的劇集《季前賽》導演袁劍偉亦覺得姜濤好享受舞台：「做戲嘅環境較啱佢，佢都好享受，比佢多啲發揮佢嘅嘢，呢兩年角色唔好同佢距離太遠，唔係就會有少少吃力。」姜濤自認未夠資格去揀戲，接戲事宜交公司處理。但唱歌方面，他籌備緊下年推出「第11胎」：「上一隻《作品的說話》係前一個階段嘅完結，第11胎係新開始，新嘅系列，依家構思緊下一隻歌，可能海外做都唔一定。」