睇波煲劇好伴　香口零食及飽肚速食

球迷下半年好忙，仲好多時無覺好瞓，因為好波連場，先有英超，後有歐聯等，到11月中下旬仲有世界足球盛事添！唔睇波，就算煲劇半夜都會肚仔餓，這時候當然少不了零食及速食喇，不少品牌亦準備就緒，帶來不少好食伴！

佐酒零食

聯乘惹味薯片

睇波總會開番杯啤酒，而佐酒小食又點少得香口美食，好似卡樂B將於11月下旬與KFC來個破格聯乘，推出期間限定的「狂惹香燒雞味薯片」。將連鎖店經典的「狂惹香燒雞」以全新薯片形式創意呈現，夠晒驚喜。全新口味以香脆可口V-Cut薯片登場，每一塊都充滿燒雞的濃郁烤醬香氣，加上微微的香辣滋味，細嚼下仲可以嘗到雞肉鮮味與蜜糖的甜味，層次豐富又惹味。想率先試食？於11月17日早上11時起，於KFC分店堂食或外賣自取可以優惠價HK$10起選購「卡樂B×KFC狂惹香燒雞味薯片」32克一包；而惠顧任何套餐，更可以優惠價HK$8起加購「狂惹香燒雞味薯片」32克一包，粉絲球迷可別錯過！

麻辣酥脆花生

曾風靡一時的電玩遊戲「無雙」，用上著名三國武將，透過卡通化與現代化雙結合，帶來耳目一新的視覺及味覺全方位新感受，好似早前推出的酸辣粉及麻辣粉已備受年輕人歡迎，品牌最近再下一城，將獨特的麻辣風味注入花生之中，推出全新的「無雙麻辣花生」。花生粒粒色澤金黃、酥脆可口，麻辣鹹甜香五味俱全，辣而不嗆、麻而不搶，麻辣香脆，與冰凍啤酒搭配，堪稱一絕！包裝以搶眼的紅色意比麻辣味，並採用三國武將之一的「張飛」作代表人物，象徵肝膽相照、麻辣無比，那股辣勁猶如張飛養精蓄銳後準備大展身手，齊齊辣住睇波，為愛隊打氣！

速食頂肚

捱夜和風之選

捱夜睇足球賽事或煲劇到三更半夜時肚仔餓，速食就是好「伴侶」，好似日清食品最近就推出多款冷凍新品，包括香脆又肉汁豐富的餃子、呈現橫濱超卓手藝的横濱中華街風味點心、混合西洋風經典口味的意粉、加入專利冰冠技術令麵條保持拉麵屋口感的拉麵4個系列，各自以色、香、味演繹品牌美味しさ最上級（極致的味道）。當中3款橫濱中華街風味傳統點心更是以植物性食材炮製但不失傳統點心風味，包括叉燒風味腸粉、叉燒風味包及鮑汁珍珠雞，腸粉的皮白滑細緻，入口富鮮磨米漿的香氣，配上惹味的叉燒醬及植物食材，作消夜或早餐或一流。叉燒包總在橫濱中華街人氣點心榜上，熱辣辣的雪白叉燒包散發陣陣麵粉香，鬆軟的包皮內是特製的植物性食材混合惹味叉燒醬，是半夜肚餓時的恩物。而鮑汁珍珠雞以荷葉包住特製植物性食材及各種食材製作，亮點是秘製鮑汁，令黏糯香軟的糯米飯鮮香美味，高質飽肚點心之選！

全新口味米飯堡

唔少巴絲打去日本都會食MOS BURGER，品牌因而於2006年進軍香港，今年踏入16周年，更首度進軍冷凍食品市場，推出全新的「冷凍珍珠堡」，帶來4款全新研發的口味，包括五目野菜珍珠堡、壽喜燒牛肉珍珠堡、黑椒牛肉珍珠堡及海鮮珍珠堡，並於本地的日本連鎖折扣店發售。喜歡時蔬口味的必選五目野菜珍珠堡，用上紅蘿蔔、牛蒡、洋葱、蓮藕和豌豆5種蔬菜，以醬油、蠔油和麻油調炒香，再加入腰果炮製而成，口感層次豐富。喜歡肉食的當然不要錯過壽喜燒牛肉珍珠堡和黑椒牛肉珍珠堡，前者以醬油為基底炮製的和風醬汁煮牛肉，濃而不膩；後者則用上厚切牛肉片配搭濃郁黑胡椒製作，辛香惹味，與香甜軟糯的珍珠米飯配合得天衣無縫。此外，於店內選購3個任何口味的「冷凍珍珠堡」，即可免費獲贈精美Tote Bag一個（數量有限，送完即止）。