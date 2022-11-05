陳山聰「胸襲」劉穎鏇　手指尾受傷要戴保護套

藝人陳山聰、陳展鵬、劉佩玥及劉穎鏇（Tiffany）等今日（5日）現身觀塘，出席主演無綫台慶劇《超能使者》宣傳。席間山聰與Tiffany再次演繹「胸襲」，炒熱氣氛，全場起哄。

山聰被發現左手手指尾戴上保護套，受訪時他說：「之前拍攝電影《無間一戰》同黃宗澤個武替對打，佢加咗墊做保護，點知我『篤魚蛋』。受傷後我諗住敷冰就冇事，但老婆叫我去睇醫生，一照磁力共振，發現韌帶有少少裂咗，要上保護套6星期，等佢自然愈合。」山聰笑言稍後於節目巡禮上表演唱歌，自己要「蘭花手」揸咪。

林子善聞言即補充：「我都有份拍《無》片，期間遇到航拍機失控跌咗落嚟，我同黃宗澤都有受傷，佢仲直頭『中頭獎』，好彩我哋抱住個頭咋。（流血？）全身真血同假血混埋一齊！」

至於他於《超》劇穿上「彩虹戰衣」大跳艷舞，他表示拍攝時未感尷尬：「全程投入拍攝嘛。佢哋有畀T-back我打底，但我嫌攝住條屁股隙，所以最終冇着。嗰啲臨時女演員，個個見到我好瘋狂，係咁伸手入褲搞，拍完好多假銀紙『銀』住我。嚟緊講我畀山聰發現跳艷舞養家，極催淚。（如果要你脫晒拍戲肯唔肯？）咁又唔得，起碼要有塊樹葉遮住啩！」