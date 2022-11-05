本日日本：《SPY×FAMILY》闔家歡潮物出籠

要數全球大熱動漫，由遠藤達哉所創作、講述代號為「黃昏」的間諜洛伊德與殺手約兒及有讀心超能力的女孩安妮亞組成虛假家庭故事的《SPY×FAMILY間諜家家酒》，除了漫畫單行本累計發行量逾2,650萬冊外，於今年推出的電視動畫更成為網絡熱話！不少潮牌也紛紛推出周邊產品，除了有可襯成親子Look的服裝，更有大人小朋友都喜歡的育成遊戲機，讓大家多方面感受這套作品的魅力！

--------------------

彭德款終登場

連鎖時裝品牌UNIQLO約半年前曾推出《SPY》系列，並成為熱賣之選，適逢第二季開播品牌再接再厲推出第二彈。上回大受歡迎的安妮亞款式，新系列自然加碼登場，當中一款便有齊她吃驚、淘氣、流淚及從容地笑四個表情圖案，另外還首度推出擁有預知能力的狗狗彭德款式，分別有口袋上印有牠的圖案，及與安妮亞側面同框等選擇。新系列有5款大人T-shirt，並有可襯成親子Look的童裝發售，分別售¥1,500（約HK$80）及¥990（約HK$52），11月11日起於日本UNIQLO各分店及網店有售。

--------------------

斷市畫家帽再上架

早前日本帽子品牌CA4LA推出洛伊德及安妮亞的帽子款式，很快就被搶購一空。小學館集英社旗下售賣動漫周邊產品的ShoProMall Selection日前宣布再度推出安妮亞的伊甸學園畫家帽，上次錯過的朋友要把握機會！該帽以手工縫製帽上的繡線，並呼應故事設定有星星裝飾。帽內則繡上安的英文名Anya Forger字樣、伊甸學園校徽及CA4LA嘜頭。­帽子分為成人與兒童兩種尺寸，即日起至11月15日接受預訂，於明年2月發貨，售¥18,700（約HK$991）。

--------------------

見識安妮亞14款造型

育成遊戲機「他媽哥池」（Tamagotchi）相信毋須多作介紹，近年該遊戲機積極跟不同單位合作，最近宣布旗下的Tamagotchi nano即將於12月17日推出《SPY》版本，有粉紅色和綠色兩種機身顏色選擇，尺寸約為40×30×25mm，這次玩法是育成安妮亞，根據你的照顧方法會令他出現14種造型，包括入學前的便服、伊甸學園校服、泳衣等。除了可以餵安妮亞吃她最喜歡的花生，還有三款小遊戲可玩，遊戲結果會影響她的成長，另外機內也收錄動漫的經典場面。各售¥2,530（約HK$134）。