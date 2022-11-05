姜濤Jer合體谷戲　逾千粉絲全場大合唱

由男圑MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）處男作為賣點的英皇電影《阿媽有咗第二個》，今晚（5日）假尖沙咀舉行慈善觀映禮，同場還有英皇集圑主席楊受成、副主席楊政龍，參演的曾樂彤、CY陳宗澤、張蔓姿、唐劍康（當奴）及導演彭秀慧，惟美中不足是「阿媽冇咗」，皆因飾演「阿媽」的毛舜筠現身在外地慶生，母子未能圑圓。

首度現身為電影工作宣傳的姜濤、Jer熱度未減，舉行觀映禮的商場早被逾千鏡粉「淪陷」，企滿2層樓，要出動40名保安，期間播出由姜濤主唱的電影主題曲《風雨不改》，全場鏡粉全場大合唱，當見姜濤現身即報以尖叫聲，Jer的粉絲「柳柳粉」亦不執輸也跟住唱，實行兩幫粉絲鬥大聲，不過當偶像接受訪問時，亦識做「收聲」。

談及姜濤和Jer「合體」宣傳，彭秀慧表示：「等咗好耐，無論在公在私真係都好掛住佢哋。（欠毛舜筠一個喎？）因為佢哋再出返嚟嘅時間都好忙碌，我好多謝佢哋經理人花姐等佢哋番出嚟第一時間出席，但真係撞咗毛姐，因為佢一早買咗機票，調唔到日子，我嗰一下都晴天霹靂，點解咁難㗎，但冇法，希望仲有其他方法，大家一齊出現啦。」

至於毛舜筠今日正日生日，Jer表示有跟「阿媽」講生日快樂，而姜濤亦送上祝福語：「之前都知佢生日，之前都有講。」問到對票房可滿意？姜濤表示：「滿意、滿意，唔好意思咁耐先同大家見面，但都多謝大家好似歌名咁風雨不改咁一直都有支持。」Jer則說：「票房嚟講，我覺得愈多人見到呢齣戲，係可以有啲啟發，我覺得呢齣電影係最緊要背後嘅意思，同埋好多謝粉絲喺呢段時間，不斷地去入場支持我哋，每一個入場粉絲嘅支持，對我哋嚟講好重要。」

問到可票房可有機會直逼《明日戰記》或《飯戲攻心》，每人添1千萬票房？彭秀慧表示作為導演，對票房的概念是模糊：「無論1千萬、2千萬、3千萬票房，每一次報喜我都好模糊，自己作為製作只係想多啲人睇，未必在乎睇幾多次定十次，而係多啲人入戲院睇呢齣戲，同《明》或《飯》比較，我覺得依家我最開心睇到香港電影業係咁興旺，放假會睇戲、睇咩戲，我覺得大家片種都係唔同嘅，回想番香港過去片房，偏向娛樂或喜劇啲會容易啲，我哋呢齣比較文藝啲，有呢個票房已感恩，當然再上會開心，我哋隨緣，盡力而為啦。」

可會考慮原班人馬開續集？彭秀慧就話好怕諗將來，所以做好現在再看緣分，加除姜濤及Jer外，各演員都好忙。姜濤又話現時未有特別諗如何谷票房：「我只係想大家真心鍾意呢齣戲。」Jer則說：「我都冇諗特別去再谷票房，但我想再多謝佢哋，好似今日去咗啲戲院謝幕，因為一路以嚟，電影上咗映都未試過親身多謝佢哋，我哋入場就係想多謝佢哋。」

再談及Jer是演唱會事故後首度面對群眾，他指心情有點緊張，在休息3個月期間，都調整好自己：「我哋都要工作，我哋依家慢慢咁一步一步咁接番軌，可能公司有啲計劃，我哋跟番公司啲政策做番。」姜濤又話演唱會之後再沒有見大批粉絲，所以希望大家都理解他有點緊張。

可知鏡粉見為偶像而瞓街？姜濤表示：「知道，所以都小心身體，如發現不適就唔好堅持落去，身體好重要。（30歲後做演員？）有呢個諗法，可能經過同屋企人旅行後有思考到一啲前途，都想嘗試另一種專業。」Jer亦言拍完電影後都鍾意演戲，但主線依然是音樂，但也想間中拍電影都開心：「想跳入人哋角色玩吓囉，鼓導演都成日分享啲嘢畀我哋聽，演員好玩係跳入另一個角色，嗰種感覺係做自己感覺唔到。（被睇好有機會奪新人獎，可會有壓力？）我又冇，我作為新人，睇番齣電影，覺得自己有好多不足之處，慢慢去調整囉，我會努力求進步，獎項對我係其次嘅。」姜濤又話未聞MIRROR會解散的傳言：「之前都有，但最近又冇。」Jer強調絕無此事，12子是一條心，最後講到宣布舉行《全民造星V》，但遭網民狂鬧，姜濤說：「都有留意到，到時都可以多啲支持，我覺得香港需要多啲演藝人才，我哋希望可以支持番本地年輕人，因為都唔好容易，參賽比賽需要好大勇氣。」