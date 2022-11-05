阿Mo盼感官神經盡快恢復　爸爸：政府「跨部門工作小組」尾聲何期

人氣男團MIRROR今年七月底在紅館舉行演唱，發生嚴重墮屏意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）重創，至今仍在醫院留醫接受治療。阿Mo父親李盛林牧師今晚（5日）發出第15封代禱信。

內容如下：

感恩

1. 感謝各方的有心人仍耐心的關注及為啟言向那位創造主禱告。

2. 感謝哥哥嫂嫂及蘇晴為啟言的事情而奔波。

代禱

「人若望地，只見黑暗艱難；光明在雲中變為昏暗。」（以賽亞書 5:30下）

（一）啟言分享：盼望那些感官神經和活動神經能盡快恢復過來。

（二）啟言最新近況

1. 「請繼續為他的吞嚥功能禱告」

對爸媽來說啟言的每啖飲食都是一步一驚心，因為他要小心按著指示的方法吞嚥，盼他能適應並持守著。

2.「定時轉換姿勢」：對一個沒有受創傷的人來說是非常自然，但對啟言。。。

a.每隔一段時間都需要為啟言轉換在病床上的姿勢，以防褥瘡。

b.每晚都要等候醫護幫助，調整睡姿才能入睡。

c.治療時更需要面對不同程度肌肉和關節的拉扯鍛鍊。

3.「每項治療的能耐」

打個比方，正常人可以一口氣跑 100 米，但啟言現在是要分幾段才跑完，因為他跑了20米就要休息半分鐘，才可再跑。這正是他每次接受單項治療的情況呢。請為他能強化體能，每次可以縮短休息時間禱告。

4.「轉房治療」

a.適切的病房：仍在探討最適切的治療病房。

b.需要更大的體能：祈求啟言身體各個器官功能可以保持健康正常運作，因為在啟言勇敢接受下一步針對的治療，同時亦需要更大的體能。

（三）MO 爸媽

1.「就算風雨再大」

過去一週的颱風，心想：「就算外面風大雨大，啟言都是渴望著我們能站在他的床邊聊天和陪伴。因此，無論風雨多大，我們都會站在你的身邊。」

2.「與創造主同行的體驗」

在這三個月裡，我再一次反醒甚麼是基督信仰。她不是一個導人向善的信仰和堅持，而是一個有血有肉的生命經歷，與創造主同行的體驗。

*（四）政府「跨部門工作小組」：尾聲何期