聲夢2海外踢館賽︱任暟晴唱功有進步獲激讚

《聲夢傳奇2海外踢館賽》今晚（5日）播出首集，《聲夢傳奇2》畢業生，與來自馬來西亞及澳洲的《聲夢傳奇2》優勝者攜手踏上聲夢舞台，今晚除了有兩隊精彩的歌唱比併，還有《聲夢2》「傳奇新星」得主任暟晴（Jasmine）出道單曲《Breath Away》，該首歌曲由《聲夢2》兩大總監郭偉亮及陳奐仁攜手為Jasmine度身訂造。

Jasmine除了會在節目中首度公開獻唱，歌曲MV亦會同時曝光。參賽以來一直被指「透氣聲大到似吸塵機」的Jasmine，獻唱期間展現了明顯的進步，被指聲音、表情及演繹均充滿故事性，整首歌亦散發着「少女感」。郭偉亮事後對Jasmine讚不絕口：「你嘅聲線同表情係好容易觸動到人，一千個歌手得十個係咁嘅啫，所以呢個特質唔係普通嘢，而係好犀利嘅。」

除了歌曲對壘，兩隊還進行了「體能」及「升 Key」挑戰，香港代表在兩大挑戰中均展示了驚人實力。被指「六舊腹肌任你摸」嘅《聲夢 2》畢業生侯雋熙（Duncan），與馬來西亞代表潘乾政（Zentson）惡鬥「提腿唱歌」，由於提腿勁考腰力及耐力，唱了大半首後，Zentson已開始口齒不清兼上氣唔接下氣，最終更雙腳掂地「宣布」投降，Duncan贏了漂亮一仗。而在「升Key」挑戰中，出名「長氣袋」的 Vici＠XiX，以超高音獅吼功震撼全場，不但她自己忍不住笑，就連主持森美及《聲夢 2》導師泳兒都笑到「紅都面晒」，森美叫晒救命說：「我驚我好似玻璃杯咁爆咗。」