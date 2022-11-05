近期大家都努力做好防疫工作，除咗戴口罩同做好手部清潔，好多人都會多做運動增強體質，亦愈來愈多人鍾意咗汗珠布滿全身嘅爽快感覺！日本氣質寫真女優園都亦好鍾意搞到成對波佔滿汗珠，相當引人入「性」！

愈紅愈省鏡

正所謂人逢喜事精神爽，好多明星人氣愈高個樣都愈見明艷照人、精神煥發，除咗個樣靚咗，睇落仲後生咗添，就好似今日同大家見面嘅園都咁喇！

今年踏入30歲嘅佢，散發出輕熟姊系氣質，既溫柔又艷麗，顰笑間更散發出攝人魅力！不過佢初出道嘅時候，好多人都嫌佢個樣比較成熟，似三四十歲多過廿幾歲，但係家陣佢愈來愈出名，個樣睇落後生咗又靚咗，果然係人愈紅愈省鏡呀！除咗個樣嗒得杯落，佢仲擁有一副極品靚偈，唔單止凹凸感十足，胸前對G奶更係夠晒分量且軟彈適中，加埋白裏透紅嘅肌膚，真係正到暈！

國民情婦

園都喺一次入場觀賞棒球比賽嘅時候，被星探發掘因而成為藝人。起初佢以森田芽生為藝名拍寫真，直到2016年就改用現有名字繼續寫真女優生涯，憑住身材極佳及花容月貌，而獲得「第二壇蜜」以及「國民情婦」稱號。雖然佢同壇蜜一樣以露出度高嘅寫真風格吸引觀眾，動作冇話太大膽以及挑逗意味，所以一直能夠保持正派形象，深得各大傳媒寵愛。

而佢嘅嗜好同興趣亦幫助到拓闊工作範圍，平時好鍾意打高球嘅佢，技術亦有番咁上下，早前就獲邀請宣傳一項高球電子遊戲。另外，佢亦鍾意浸溫泉同焗桑拿，故相關雜誌就經常搵佢做訪問同介紹好去處，而佢亦可以寓工作於娛樂，享受熱到汗珠布滿心口嘅樂趣，感到相當高興。

園都嘅寫真工作相當多，從其社交網中就可以欣賞到部分寫真照，必定能夠滿足眼球，同時亦可以留意到佢最新嘅工作動向，大家千祈咪錯過喇！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎

三圍：36G-24-35