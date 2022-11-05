蘇玉華唔慣被嗌潘太　與潘燦良結婚原因曝光！

藝人蘇玉華（阿蘇）接受電台訪問，聯同林海峰（Jan）及一眾演藝師弟師妹結片緣，她指接拍電影全因劇本非拍不可，在節目中，她更踢爆近年多次演出舞台劇的林海峰，主動爭取與她合作重演《謊言》一劇：「3齣劇我自己最滿意是《謊言》，因為到今天，仍然有人叫我重演。阿Jan都有跟我說，原來他看完之後，亦很想演阿燦（潘燦良）的角色，他表示『做啦！我好想做呀！』（他想像潘燦良般露股？）哈！他很想露股呀！」

對於2年前榮升潘太，阿蘇指至今仍稱丈夫潘燦良作「潘生」：「我真的不習慣，仍是叫他潘先生！有人叫我潘太，我都好唔慣，更怕有人叫我做阿嫂，會周身唔聚財。」又說結婚跟疫情有關，她說：「疫情期間，我們為劇場界做了《不日上演》企劃後，感覺做了件很有意義的事，之後就想到自己生當中，還有甚麼要為自己完成呢？就想到結婚，大家都覺得可以，就不如做啦！我們只做了最簡單手續，去律師樓簽字，雙方家長見證，Staycation了兩天完成。其實至今，雙方家長還沒吃過一餐飯，因為之前限聚嘛。」

原來，促使二人註冊變成有法律效力的夫妻關係的另一主因，是因經歷了一劇場好友突然離世：「是2019年我們做《親親麗南》時，一個幫我們做票務的好朋友突然離開。我們好傷心好傷心！趕到醫院，只能看見他的另一半落完口供抱着我們狂哭，我好記得他好大力的攬着我在耳邊說『我甚麼都不是！不是他甚麼人！不能為他做任何決定！』我好震撼！那情景一直纏擾我，坦白是直接導致我跟潘燦良考慮註冊結婚，因為人生到最後一刻，最親密的人都不能為你決策，是很淒涼的一回事。」