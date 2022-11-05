馮允謙亮相戶外音樂會　入紙紅館明年開個唱

歌手馮允謙（Jay）今晚（5日）出席戶外音樂會，他表示非常開心有這類室外活動：「我對上一次做室外騷已經係上年12月倒數騷，室外場地一般比較大，可以容納更多人，同更多人分享音樂，希望之後有機會參與多啲。」他稱若有機會也期望舉行戶外個唱，雖擔心天雨問題，但撐住傘也會照唱，講到明年個唱，他已入紙紅館，希望一切順利：「依家出多啲騷當係練習，我近期成日暱埋屋企寫歌，入咗創作人嘅mood，見番人嘅時候會有少少生硬同尷尬，所以出嚟唱吓歌都係好。」

另外，提到夢想之車，Jay坦言喜歡跑車，但要慳錢，所以沒有買車計劃，日常以公共交通工具代步，問到是否要慳錢買樓？他說：「如果有機會，希望幾年後買到。（買樓先定結婚先？）結婚先，等唔到咁耐，再等會畀人鬧。」

同場，One Promise稱很喜歡今次的露天舞台演出，因為日間有攤位遊戲玩，晚上觀眾看騷時情緒會更亢奮。另外，他們透露本月7日將推出新碟，17日會為新碟舉行小型音樂會，所以今晚演出就當作是為稍後的音樂會作練習，而明年將舉行大型音樂會，但演出場地要暫時保密，日期預計新年前後，並笑謂：「最好新年後，我哋可以將𢭃咗嘅利是投放喺個騷入面，今年新年要帶個大袋返公司𢭃利是。」