泰國DJ　 最愛側漏

泰國機場出現火辣索女？係呀！早前有網民就喺泰國機場遇到呢位DJ Barbie Mozz，就算唔知佢係邊位，都會對佢露出度極高嘅火辣造型留下深「溝」嘅印象呀！

機場露春光

難得去旅行，一落機梗係即刻衝去玩啦！不過原來咁樣做，隨時會錯過唔少春光㗎！話說早前有網民喺社交平台上分享影片，喺泰國機場影到個大露側乳嘅性感口罩女郎，連胸圍都冇戴嘅佢，一彎腰攞行李，一對大燈幾乎跌出嚟，實在係太性感、太吸睛、太迷人喇！

原來呢位口罩女郎就係原名叫「Thanaporn Onseng」嘅DJ Barbie Mozz，曾經入選過世界最性感DJ，喺夜場打碟時嘅造型，同樣性感誘人，更有網民稱如果論身材嘅話，佢比泰國著名嘅DJ Soda有過之而無不及。呢段影片曝光後，有唔少網民亦分享片段，發現原來佢喺機場着得咁性感已經唔係第一次，事關有人拍到得佢以大Deep V吊帶背心出閘，又或以透視長褲加背心造型落機，條紫色底褲睇得一清二楚之餘，迷人美股更係一覽無遺，實在係「泰」正斗喇！

挑戰尺度

講起透視裝，可以話係DJ Barbie Mozz嘅戰衣，事關佢每次喺夜場出騷都會以透視裝登場，一對車頭燈喺激烈嘅舞動下盪嚟盪去，同時亦展現出佢下半身嘅魅力，睇真啲，更會發現佢穿着喱士底褲，實在惹人遐想。之後，佢仲會將當晚出騷嘅相片放喺社交平台上分享，畀網民盡情欣賞。

事實上，佢經常喺社交網分享嘅自拍照簡直係挑戰尺度，除咗露胸前深溝同巨乳側漏，仲有斗零咁大僅僅遮住兩點嘅比堅尼同大露背造型，統統都足以令男士心跳加速，難怪人氣勁爆，兩個社交網合共有逾78萬粉絲。有網民問佢平時衣着係咪都着得咁性感？佢就即刻分享溜狗照片，話畀大家知跟機場被人影到嘅風格一樣，都係超火辣、勁吸睛呀！

DJ Barbie Mozz憑住喺機場火辣現身而成為網絡熱話，令人氣飆升，而佢嘅社交平台仲有好多挑戰尺度嘅性感照，想知道有幾火辣，就要Click入去睇睇喇！