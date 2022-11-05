食得有營︱黎紀君減食澱粉質　排水減磅

HOY TV節目《夠鐘食晏》主持之一黎紀君（Christy）一直保持模特兒標準身形，不過身高1米68的她，體重曾飆升至115磅，加上去年要以最佳狀態配合劇集角色，所以開始嚴格執行飲食監控，狂跑步外更配合低碳飲食，減少進食澱粉質食品，其後發現身形及體重有明顯改善。

而她現時每日三餐的瘦身餐單分別為：「早餐會食一隻雞蛋，再飲杯無糖無奶嘅咖啡；午餐就最開心，因為係食正常分量，而且嗰日想食乜就食乜，唔會太強制自己；晚餐，我就會減少麵或飯，主要食肉同埋菜。」

至於運動方面，她會空肚去跑步，做完運動再食早餐，但並非日日如是，只會一星期內1至2日。但每天堅持是帶兩隻愛犬到空曠地方散步，由於她不停要追住精力充沛的愛犬四周圍跑，相信運動量相當足夠，兼且遛狗是她最愛的活動之一，有信心可以持之以恒。

註冊營養師（澳洲）劉嘉豪稱減少食澱粉質後，因多餘水分被排走，磅數或身形上會有明顯的瘦身效果，但不建議空肚逾8小時後，再進行超過45分鐘的跑步、行山或游水等，因在晚餐沒進食澱粉質下，體內的血糖不斷下降，如再運動會易暈眩，所以運動前應進食小量碳水化合物。