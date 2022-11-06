【是日通勝】

農曆十月十三

壬寅年 庚戌月 癸亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、掃舍、理髮

忌：詞訟、嫁娶、安葬

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、32、37、39

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：生活平穩，心態樂觀，穿綠色衫可帶來好運。

金牛座：感情出問題，若不正視，小誤會將變大衝突。

雙子座：控制體重有利健康，但不可單靠節食來減肥。

巨蟹座：得到幸運之神眷顧，生活上沒有問題難倒你。

獅子座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

處女座：運勢不過不失，保持心境平和，對你有好處！

天秤座：財運不是太差，謀事不輕舉妄動就沒有問題。

天蠍座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

人馬座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

山羊座：財運低迷，易因利益分配問題捲入是非爭拗。

水瓶座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

雙魚座：運勢勝人一籌，學懂感恩和知足，心情更佳。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 易犯錯

鼠：勿錯過休息機會，不妨約好友吃頓大餐。

牛：心情舒暢，渾身正能量，謀事易獲佳績。

虎：吉星照耀，從事銷售業務者有望發圍。

兔：偏財運極佳，投資眼光準，可小試牛刀。

龍：單身者只要外出活動，可望增強桃花運。

蛇：是日沖煞，被好運氣冷落，信心受打擊。

馬：情緒不穩，與人溝通時要好好控制脾氣。

羊：毋懼競爭，對求職者有利，成功機會高。

猴：小人來襲，心情鬱悶，需學會自我調節。

雞：久坐無益，宜抽空做點運動，有益身心。

狗：桃花旺，有伴侶者宜抽空享受二人世界。

豬：脾氣差，易有過激行為，提防小人加害。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

從面相分辨「不好惹」的同事

辦公室的人際關係複雜，需要擁有一雙「慧眼」，因為透過面相，可以看出人的心性、善惡，從而助你遠離一些「不好惹」的同事。

1.賊眉鼠眼

意思指眼睛細、眉毛小，常被用來形容行為鬼祟的人，他們愛佔小便宜，喜歡弄虛作假。平時可以跟你稱兄道弟，一旦發生利益衝突，就會背信棄義，唯利是圖。

2.眉骨高突

眉骨即眉毛上的骨頭，在面相學中，眉代表兄弟宮，眉骨高突者，性格強硬，容易衝動，佔有欲非常強烈，並且比較狂傲，在職場上人際不佳，易與同事起衝突。

3.斷眉叉眉

斷眉叉眉可稱「埋伏性躁鬱症」，而眉毛又代表人緣的意思。通常這樣的人，生性比較多疑，內心壓抑，容易為一點小事斤斤計較，人緣很差。

4.歪嘴、上唇短

在面相學中，歪嘴者通常個性固執，與人交談時易強詞奪理，容易對事物產生偏激的看法。若再加上上唇短的話，則好搬弄是非，一旦遇到一些損害利益的事，他就會憑藉其三寸不爛之舌，當面指斥你，而且在背後說你壞話，中傷你。