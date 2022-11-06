梁芷珮為愛犬招親　留種不留公

旅遊達人梁芷珮（Christy）與老公育有兩子一女，一年前有新成員玩具貴婦狗女Lumi加入這個家庭，原意是想愛犬陪伴子女，後來卻變成各人爭着陪狗狗玩，Christy的老公更當正牠是心肝寶貝。

Christy因為工作關係經常四圍飛，所以想養狗狗陪伴子女，誰不知Lumi加入家庭後，反而是子女變成愛犬的玩伴：「初時諗住Lumi陪啲小朋友，估唔到後來變成大家陪佢玩。」她覺得貴婦狗天資聰穎，Lumi兩個月大時就被Christy帶回家，一星期就懂得聽指令「Sit」和「High Five」，又識裝死和做出滾地動作。由於Lumi太可愛，全家焦點都放在愛犬身上，Christy說：「逢周末就會去狗公園、狗Cafe，想同佢一齊玩，生日會整蛋糕，全家會諗盡辦法陪伴佢。」

聽話呵護爸爸

Christy提到老公早前抱恙，腹部位置要開刀做手術，她「叮囑」Lumi千萬不能碰到爸爸的腹部，之後牠每次想黐爸爸，都會慢動作伏在他的肚子上，相當有靈性。有次Christy老公扮瞓，兒子將一塊狗糧放在其眉角，Lumi考慮了良久都沒吃，似是不想弄醒爸爸，如此乖巧，難怪獲當成親生女看待！

面對聰明的Lumi，Christy笑言要比牠更加聰明：「如果佢做咗啲曳嘢，例如喺屋企隨處小便，千祈唔好鬧、唔好畀反應，要忍住怒火，因為佢知道咁樣會激嬲你，以後當佢唔鍾意嘅時候，就會隨處小便嚟激你。」她又提到近日有意為Lumi招親，希望找到「如意郎狗」進行交配，但笑言留種不留公：「屋企附近見過有隻幾啱心水，但唔知節育未。」