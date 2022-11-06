「最索丫鬟」陳婉婷變英國新娘　親身體驗移居生活

「最索丫鬟」陳婉婷(Hebe)早前赴英國拍攝婚紗廣告，期間到訪多個古建築取景，穿上不同設計款式的她，既有大露背又有低胸露事業線，毫不吝嗇晒天賦本錢。除了拍攝工作，逗留兩星期的Hebe也趁機體驗當地生活，還到市場買餸親自下廚，談到當地物價，她直言普遍很便宜:「肉類平好多，買隻雞都係30蚊港幣，牛扒都係40蚊港幣，不過唯一係冇見過游緊水嘅魚，買魚返去就要自己劏(有咩係貴?)有，買菜好貴，所以出去食飯，叫碟炒菜都要百幾蚊。」

對於近年不少港人移民當地，問到她可認為英國是理想居住國家?Hebe即一副專業口脗

表示:「如果移民要未來6年都要留喺度，每年只可以返香港3個月，但係如果我依家咁樣兩邊飛，可以留半年(住嘅方面又點?)租同買樓都平啲，基本上買個兩層嘅House連花園都係300幾萬港幣，如果萬幾蚊已經租到好靚嘅地方，不過倫敦就貴啲，啲人比較急速，曼徹斯特啲人比較慢活啲，有耐性慢慢同你講英文，但地方太大，去邊都要揸車，好多高速公路，我唔係好識揸車，所以去邊都要同朋友傾偈，等佢揸車唔好瞓着，因為太多高速公路。」