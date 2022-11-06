東方日報C2：姜濤Jer首谷戲嗌緊張　Fans風雨不改通宵瞓街支持

人氣王姜濤與柳應廷（Jer）受MIRROR「休團」影響，被迫缺席首度擔正的電影首映，但隨着MIRROR復工，兩位主角終合體造勢，苦等近3個月的「鏡粉」晒冷應援，不惜捱凍瞓街、擔櫈仔霸靚位。昨日逾千Fans逼爆現場，深受感動的姜濤親口多謝大家「風雨不改」！

以姜濤與Jer的「處男作」為賣點的英皇電影《阿媽有咗第二個》，雖然兩位主角因「休息」而未有親身造勢，但仍吸引大批Fans捧場，「休團」期滿後，姜濤與Jer極速找數，昨日於尖沙咀出席慈善觀映禮，同場還有英皇集團主席楊受成、副主席楊政龍、參演的曾樂彤、CY陳宗澤、張蔓姿及導演彭秀慧等，美中不足是「阿媽冇咗」，因毛舜筠身在外地慶祝生日，未能「母子」團圓，但兩個仔已送上祝福，而她亦拍片叮囑：「阿媽喺日本浸溫泉，阿仔要好好慰勞觀眾。」

工作逐步接軌

Fans對姜濤與Jer熱情不減，逾千鏡粉企滿商場3層樓，要出動40名保安戒備，期間播出由姜濤主唱的電影主題曲《風雨不改》，全場Fans大聲合唱，當2人受訪即乖乖「收聲」，相當識做。

《阿》片票房昨日衝向5千萬元，兩位主角均表示滿意，又抱歉要「鏡粉」久候，姜濤說：「多謝大家好似歌名咁風雨不改，一直都有支持。」Jer說：「愈多人睇到呢齣戲愈好，因為背後有意思、有啟發性，同埋每個入場粉絲嘅支持，對我哋都好重要。」今次是Jer於演唱會事故後首度面對群眾，他坦言有點緊張：「喺休息嗰3個月期間調整好自己，依家慢慢咁一步一步接番舊軌，跟番公司政策同計劃去做。」姜濤則指演唱會後沒見過逾千人，望外界理解他的緊張，又表示知道有Fans通宵瞓街，叮囑大家小心身體。

對於姜濤打算30歲後轉做演員，Jer自言會以音樂為主，但亦有興趣拍戲：「想跳入人哋角色玩吓。（被睇好攞新人獎，有冇壓力？）又冇，我作為新人有好多不足之處，要慢慢調整，獎項對我係其次。」姜濤揚言未聞MIRROR解散的傳言，Jer強調絕無此事：「12子一條心！」對於網民對《全民造星V》的負評，姜濤望外界多支持：「香港需要多啲演藝人才，希望支持番本地年輕人，參加比賽唔容易，需要好大勇氣。」

另外，導演彭秀慧被問到票房可有機會直逼《明日戰記》及《飯戲攻心》？她表示在乎口碑：「只係想多啲人睇，大家片種唔同，我哋呢齣比較文藝，有呢個票房已感恩。（原班人馬拍續集？）我好怕諗將來，位位演員都好忙，隨緣啦！」

歐遊搞喊阿媽

另外，姜濤日前接受鄭裕玲訪問，大談「休息」期間最開心是客串導遊，帶媽咪、舅父、姨媽、表妹Angelina等歐遊，更搞喊媽咪及姨媽：「以前家境唔好，冇乜去過外國，去旅行都唔夠膽使費太多，今次佢哋覺得唔使煩惱呢啲，可能覺得我大個啦！可以帶佢哋出去，好感動。」他曾承諾鄭裕玲會向媽咪表白，怎料嚇親阿媽：「喺歐洲嘅酒店同佢講I love you，佢話『你咩事呀？係咪有其他嘢要同我講？』」他形容此行是「豪華團」，想趁有能力時讓家人食好啲、住好啲；而他正籌備明年推出的「第11胎」：「係新開始，新嘅系列，可能海外做都唔定。」

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