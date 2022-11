終年34歲　歌手Aaron Carter懷疑在家中浴缸溺斃

曾於90年代走紅的美國男歌手Aaron Carter昨日(5日)被傳出死訊,終年34歲。警方事後證實消息,並指昨日上午 11時左右因收到有人報案而趕到現場,在Aaron位於加州Lancaster住所的浴缸內發現其屍體,懷疑溺斃身亡。死因冇可疑,暫時未知其死是否與吸毒有關。警方將展開調查。

他的發言人亦發聲明證實Aaron的死訊:「家人已知悉事件將會飛抵洛杉磯。Aaron在生命的最後階段非常努力地康復,成為一個好父親,並與家人和好。」而發言人表示目前大家正嘗試想想發生了何事及因由?並希望Fans能夠為他的家人祈禱。死亡前的1日,Aaron曾於社交網公開他與歌手Check the Star一同表演歌曲《Lately》的片段,歌詞中他說:「向我的甜心說我會離開。」結果一語成讖!而Check the Star亦有拍片回應拍檔突然離世。他對着鏡頭不停說:「這不是真實,老兄。這不是真實的。這不是真實的。我明日會來那處,這不是真實的。」在離世兩日前Aaron曾與網紅Spencer Pratt一起做網上直播,當時他們一同打電視遊戲。而Spencer昨日也有留言哀悼:「安息💓😇。」

Aaron是90年代美國男子組合Backstreet Boys(BSB)成員Nick Carter的胞弟,Aaron90年代中出道,9歲已推出首張專輯《Aaron Carter》並迅即大受歡迎!2000年推出的第2張個人大碟《Aaron's Party (Come Get It)》就獲3白金。曾為兄長的BSB及天后Britney Spears的巡唱做暖場嘉賓。長大後,Aaron成為饒舌歌手,並參演過百老匯音樂劇以及明星跳舞比賽真人騷節目《Dancing With The Stars》。不過後期有關他的負面新聞不斷,亦多次因家暴、毒駕及醉駕而被捕。而兩年前其兄長Nick向法庭對他申請禁制令,指他威脅要殺死當時懷孕的阿嫂。之後Aaron反指Nick與胞姊Leslie霸凌,自爆8歲時遭2名舞蹈員性侵,10歲開始亦被胞姊性侵長達3年,讓他長期接受心理治療。後來他更亮相電視節目自爆患有精神分裂症、燥鬱症、焦慮症以及多重人格障礙等精神病,並要靠食多種藥物來控制。據知他離世前3日曾因涉嫌醉駕而被警員截查,當時有其他司機舉報他不小心駕駛。通過酒精測試後才被警員「放生」。事發後不久,他即在社交網回應事件:「當你做正確的事,你不會惹麻煩。你們也要做正確的事。」

今年2月他因涉嫌打斷未婚妻Melanie Martin的3條肋骨而失去他們的11個月大兒子Prince的撫養權。而9月時他亦因吸毒問題而再度入戒療所。而Aaron離世後,Melanie亦於社交網公開她邊駕駛邊痛哭的兩秒鐘片段。Fans即留言安慰她叫她堅強。她亦有發聲明:「我的未婚夫Aaron Carter已離世。我全心愛Aaron,在沒有父親之下湊大兒子將會是一個旅程。在痛失我們摯愛的人之下,懇求大家尊重我家人的私隱。我們仍在接受這個不幸的事實過程中。感激你們的慰問及祈禱。」除了Aaron之外,他的胞姊Leslie於2015年因吸毒過量而離世。當時她年僅25歲。而今年3月Aaron就在臉上紋了一隻蝴蝶來紀念亡姊。