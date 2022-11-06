隱約「露半點」　安俊豪視連詩雅女神：又高又靚

歌手安俊豪（Simon）昨晚（5日）於九龍灣國際展貿中心舉行首個個人音樂會《Simon On SINS Concert》，特意為音樂會染了一頭紅髮、配以一身紅衣造型的他，一連唱出《刺蝟》、《怪人》及《寄生症候群》，在與師妹李妍合唱《陰暗面》後，他特別為已離世的爸爸自彈自唱一曲《捍衞者》，身後屏幕同時播出他寫給爸爸的信，台下Fans則大叫：「我哋永遠支持你呀！」場面非常感人。

接着到歌手連詩雅（Shiga）以特別嘉賓身份出場，兩人於台上合唱一曲《到此為止》，為音樂會掀起高潮，Simon還在台上大爆早已視對方為「女神」，他指當年參加《亞洲星光大道》時，Shiga正是表演嘉賓：「我記得嗰陣有張表要我填女神，我係填咗你，由嗰時開始，我就一直記住若果將來開騷一定要請你做嘉賓，今日我夢想成真啦！」而Shiga即表示今次音樂會場地，正正是當年自己首個音樂會舉行的地方：「呢度畀我好多回憶，你要好好享受你嘅第一次。」

音樂會後段以快歌為主，為音樂會狂操肌並勁減15磅的他，換上型格戰衣在台上又唱又跳，將現場氣氛推至高峰，可惜戰衣似乎比較保守，只隱約「露半點」，台下粉絲即大叫除衫，Simon則尷尬説：「咪住先，如果呢度除咗，咁第時Star Hall我除咩呀？」認真搞笑。

騷後Simon接受訪問，坦言這麼快便完騷感到很不捨：「覺得個騷好耐先嚟，突然間就到突然間就完，要多謝李妍同Shiga做我嘉賓。（Shiga點樣成為你女神？）我當年參加比賽，佢嚟過兩次做表演嘉賓，我覺得呢個女仔又高又靚唱歌又好聽，之後喺電視台做主持試過訪問佢，聽完佢自身故事令我感受好深，知道要做歌手並唔簡單。」他更自爆首次與女神綵排時自己「紅都面晒」：「同事仲以為我發燒，我話係太開心。（叫得女神會唔會係你理想型對象？）都係嘅，自己都希望有個同自己差唔多高嘅伴侶。」問到為何拒絕粉絲要求除衫？他笑言若第一次開騷便除衫，下次便沒有新意：「應該逐漸慢慢少，我今日露手臂，下次着短褲，再大啲嘅地方就除衫。（幾時下次？）希望下年啦，哈哈！」