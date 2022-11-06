【心理測驗】小心！手機桌布洩露內心機密

要說現代人真正的「伴侶」，手機絕對是位列榜首，簡直事事都離不開它。正因為手機是如此貼身的存在，它亦相當「貼心」，分分就洩露了你內心的真實人格。日網一道熱度高的手機桌布(Wallpaper)心理測驗近日在網上瘋傳，據說還能以此了解心儀的他或她，無論如何都一試無妨呀！

【問題】

請問你會使用以下哪一類型的相片來當手機的Wallpaper？

A.自己的相片

B.動物的相片

C.風景照或插畫

D.偶像或名人的相片

E.與朋友或家人或戀人的合照

【結果分析】

A.對自我要求高

使用自己的相片作為桌布的人，會是一個自信的人，這類人的自我管理能力強，懂得享受生活之餘，亦對自己有很高的要求，強烈渴望擁有自己的成就，並為此而付出努力，做事果斷。雖然這類人的外表堅強而自信，而且充滿正能量，但內心亦有脆弱的一面，而且會較難接受失敗。在愛情上，他們對另一半的要求亦相當高，或許會為雙方帶來壓力。

B.慢熱而且認真

身處「動物世界」的人個性一般較慢熱，比較難打開自己的內心，但若然被其列為「自己人」的話，則會表現出其另一面，而且會對對方非常好。處事上他們是言出必行之人，非常有責任感和毅力，從不輕言放棄，是一個十分可靠的人，在愛情中他們會是令人安心、細水長流的另一半。

C.善於隱藏自己

把心情寄喻於相片之中的人，比起表現自己，更善於做一個聆聽者，多為一個善良之人，會站在別人的角度上思考，擅長陪伴。這類人很少會直接表達自己的情緒，習慣察言觀色。無論在友情還是愛情方面，他們都需要別人多一點的耐心，走進他的世界，一旦交心，就會是一輩子。

D.維持學習的心

將追逐的目標置於眼前，總能激勵自己變得更好，使用偶像相片的人有一顆勇於學習的心，會不斷學習新事物、了解新資訊，好奇心強。這類人很容易與不同的人打成一片，心境亦往往比同齡人年輕，充滿活力。話雖如此，身處愛情中他們反而是缺乏自信的人，需要另一半給予支持及肯定。

E.保守不喜變動

擁有幸福的人滿足於自己的現狀，並且不太想作出改變與冒險，想法較為保守，當遇到重大抉擇或人生轉捩點時會猶豫不決，需要身邊人的推動。這類人通常很重感情，又相對固執，不易放下一段關係，連前進一步都相對需要時間，有時候與身邊人溝通時，需要耐心才能達成共識。