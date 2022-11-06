防疫措施放寬　余曉彤預告會去印度潛水拍紀錄片

藝人余曉彤（Hidy）自幼父母離異，她與弟弟由嫲嫲身兼父母職一手湊大，因此感情非常深厚。Hidy透露對方因年事高加上疫情影響令身體虛弱，早前不敵天命離世，談起嫲嫲，她形容對方絕對是一名百厭星：「佢好精靈㗎，90歲人但腦筋好清晰，成日都要走出街玩。」她指疫情令嫲嫲長期困在家少了活動，加上因跌傷腳而需要做手術令身體更加虛弱：「佢做完手術仲想周圍去，真係好百厭。」

十多歲便搬離家自住，經歷了人生高低起跌，最終離婚後又再搬回嫲嫲身邊的Hidy，直言從嫲嫲身上學懂很多人生大道理：「可能佢以前做包租婆，見識過好多人同事，睇嘢好開通，當初我考慮離婚，佢冇反對仲同我講『做人要有尊嚴，既然你依家冇，不如有自尊咁搬返嚟！』佢真係好硬淨，臨走前同我哋講『我手無寸鐵，但好在我仲有思想』。」她坦言嫲嫲對她影響很大，現時仍非常想念她，又直言希望可繼承嫲嫲如此看得開的優點。

談到工作，她指隨住防疫措施放寬下，終於可再次飛到外地潛水及工作：「嚟緊有6、7個Trip，會去幾個國家為水底紀錄片拍攝，其中包括印度，我都未去過，聽講啲水好靚。」她笑言自己辛苦命，但為保護海洋絕對借得，問到會否也想找個人保護自己？她坦言對她而言，現在有很多事情比愛情重要：「好多人會想嫁個好老公，我唔諗啦。（唔想有個人陪？）都會想，但唔係最想。」