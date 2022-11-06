傳取消萬眾矚目女神獎　周迅江疏影爭金鷹獎女主角

「第31屆中國電視金鷹獎」將於今晚（6日）舉行，屆時將頒發20項獎項，今年，同時每年都係焦點嘅「金鷹女神」將花落誰家都依然有爭議。早前曾有傳楊紫、Angelababy、娜扎、李沁、連因節目《乘風破浪的姐姐》翻紅嘅萬茜擔任都成熱門人選，點知就有指「女神」取消咗，而大會到依家都仲未宣布此獎，令人震驚，不過同時亦有網友叫好「這個獎已經失去公信力，沒了還比較好。」

早前就有指金鷹獎頒獎典禮改制，將取消「觀眾喜愛的男/女演員」，但增設「最佳男/女配角」，今日最佳男/女主角及最佳男/女配角提名公布，當中周迅將對戰江疏影及熱依扎等好戲之人。

最佳女主角提名：

江疏影《三十而已》

熱依扎《山海情》

吳越《掃黑風暴》

閆妮《裝台》

殷桃《人世間》

周迅《功勳》——《屠呦呦的禮物》單元

最佳男主角提名：

丁勇岱《跨過鴨綠江》

郭京飛《對手》

黃軒《山海情》

雷佳音《人世間》

于和偉《覺醒年代》

張嘉益 《裝台》

最佳男配角提名：

成泰燊《巡迴檢察組》

李乃文《大秦賦》

劉奕君《開端》

馬少驊《覺醒年代》

王陽《叛逆者》

楊爍《大江大河2》

最佳女配角提名：

黃小蕾《人世間》

金靖《我在他鄉挺好的》

馬麗《超越》

薩日娜《人世間》

宋春麗《巡迴檢察組》

顏丙燕《對手》