龐景峰自認追女仔唔及老竇 錢小豪唔恨抱孫：咪又係我湊

藝人錢小豪、龐景峰父子，以及敖嘉年等，上午出席慈善模擬賽車活動。錢小豪透露經常與細仔錢穎德落場比賽：「佢8歲我就帶佢去玩，知佢有興趣就送咗架賽車畀佢，呢樣有助父子間溝通。」龐景峰則衝口而出說：「細個時老竇都喺私家路教我揸車！」搞到錢小豪指他「亂噏」。問到是否落場無父子？錢小豪答：「話就係咁話，但我都會讓吓細仔，當賽車係父子一齊運動。（咁同龐景峰呢？）我哋就喺片場溝通，呢6、7年間我哋都合作咗6、7套戲。」

問到2人是否有談「追女仔心得」？龐景峰謂：「呢層佢成功過我，如果唔係冇我嘅誕生，而如果我成功嘅話，佢就做咗做阿爺嘞。」錢小豪接口：「佢大把女啦。（想做阿爺？）唔想住 ，等我玩吓先 ，有孫咪又係我湊！（但可以三代賽車喎。）呢個主意都好。原本細仔今日都嚟，但佢教緊泰拳，臨時臨急掉咗上堂時間，做嘢緊要。」

另外，敖嘉年透露正與焦媛合作，綵排音樂劇《安娜·卡列尼娜》，聖誕一連三日有演出：「我首次拍焦媛，今次故事係圍繞50年代嘅澳門。最難係跳舞，個排舞師當咗我係郭富城，而且又跳、又唱又演戲，都幾有難度。」