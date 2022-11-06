【日本愛知縣】吉卜力樂園開幕　3大園區玩乜？

全球首個吉卜力主題公園，終於在11月1日於日本愛知縣的長久手市開幕，對於看宮崎駿動畫長大的我們，肯定心急想朝聖！

吉卜力樂園（Ghibli Park）其實是由原有的「愛．地球博記念公園」改建而成，樂園現分5大園區，今年率先開放當中3個，包括「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」及「龍貓之森」，我們就逐個園區看有甚麼重點要玩：

園區（1）青春之丘．尋找貓男爵

作為整個吉卜力樂園入口的「青春之丘」園區，它的升降機塔充滿復古科幻感，滿有《哈爾移動城堡》世界感覺，若夠幸運，還有機會遇到《天空之城》機械兵出來歡迎你；青春之丘還包含了《夢幻街少女》場景「地球屋」，屋內除可找到帥氣的貓男爵，還有男主角製作小提琴的角落；此園區還加設了《貓之報恩》場景「貓之事務所」，並忠於原著迷你呈現，非常精緻又可愛。

園區（2）吉卜力大倉庫．遊走食堂街

走進以《千與千尋》世界中食堂街為藍本改造的「吉卜力大倉庫」，開首便見到機翼會動的《天空之城》大飛船，在中央石階上更不時發現煤炭屎鬼，入內更可見到多個可合照的實物大場景，包括《飛天紅豬俠》的揮拳決鬥、《崖上的波兒》的波兒跑浪、《千與千尋》無臉男乘電車、《天空之城》勇救女主角茜黛，以及《幽靈公主》、《風起了》及《百變貍貓》等作品中的名場面。

另外還有偽館長《千與千尋》湯婆婆寫魔法契約的工作室，及《借東西的小矮人亞莉亞蒂》的小房間，在外面還有藏着機械兵的天空之庭，與給小朋友坐的貓巴士，每個地方都是「打卡」靚位；你還可到企劃展示室，看有關吉卜力動畫的展覽，或在小影院看由吉卜力工作室特別製作的動畫短片呢。

園區（3）龍貓之森．登堂入室

而在公園另一方的「龍貓之森」，亮點自然就是《龍貓》重要場景「草子和次子的家」，貨真價實的小木房，彷彿主角們都真的住在屋裏。在森林的另一邊，只要穿過森林的步道，便可找到外觀像龍貓的兒童遊樂設施，就連成人的我，也很想攀上去玩。

其他園區．2023年開放

吉卜力樂園在明年秋天後，將會陸續開放餘下兩個園區「幽靈之里」及「魔女之谷」。幽靈之里是仿照《幽靈公主》的蝦夷村而築建，大家屆時可見到荒神和野豬王的裝置，另外也可在煉鐵場和炭燒小屋參加體驗活動。

而魔女之谷就融合了《魔女宅急便》及《哈爾移動城堡》元素，建築物充滿北歐風情，遊人不但可參觀小魔女琪琪房間，也可登入哈爾的城堡，但城堡就不會「移動」。

明年購票．先到先得

吉卜力樂園門票，現時是3個園區獨立收費，分別是青春之丘1,000日圓（約53港幣）、吉卜力大倉庫2,000日圓（約106港幣）及龍貓之森1,000日圓（約53港幣），購買門票要預約甚至抽選。

但由2023年2月起，購買門票將改為先到先得，青春之丘與吉卜力大倉庫將整合為套票3,000日圓（約160港幣），而龍貓之森1,000日圓（約53港幣）收費不變。若有興趣，大家記得先上網預購吉卜力樂園門票了。

吉卜力樂園

地址：愛知縣長久手市茨ケ廻間乙1533-1

開放時間：10am-5pm（周六日及假期9am開園）

休園日：逢周二休