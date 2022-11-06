秋冬必食！希臘羊饌　富傳統氣息

來到秋冬，油香肉嫩又補暖的羊肉菜正合時宜，中式羊饌外，坊間還有不同的選擇。灣仔希臘餐廳Artemis & Apollo主廚Kevin Shawcross指當地人喜歡煮羊肉，多選用刁草、迷迭香、薄荷、番荽、牛至、檸檬和調味等來醃羊去羶，而且當地有多款傳統羊肉菜式，招牌的香烤羊架，就是依循雅典小酒館的做法，慢烤羊肩是根據古時希臘人打仗時的烹煮方法再改良，吃羊肉時候，他們多配青瓜乳酪醬來中和油分，再加點沙律來吃，滋味剛好。

除了西餐，印度菜亦有多款羊肉菜式，中間印度餐廳Bombay Dreams總廚Irshad Ahmed Qureshi指印度人煮羊肉，會選用肉桂、丁香、肉荳蔻、八角和茴香等香料烹煮去羶，印度南部會再加點黑胡椒和椰奶來煮，味道更香辣。師傅介紹的Shahi Galouti Kebab選用羊腿肉，配廿多款香料醃製再熏煮，至於用羊架炮製的Adark ka Panje，先以薑蒜醃肉，之後再加乳酪和香料醃第二次，肉味濃郁。吃羊肉時，按需要配不同的醬汁，除薄荷乳酪醬外，還有用薄荷、辣椒和芫荽混合的醬汁，加添風味。