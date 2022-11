佐治童子獲重酬邀請參與真人騷節目　性虐受害者表示不滿

80年代英國著名組合The Culture Club主音佐治童子(Boy George)早前收取約780萬港元接拍英國野外求生真人騷《I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!》,成為該節目歷來最貴酬勞的參加者,而節目早前已在澳洲展開拍攝。多年前入稟指控被佐治非法禁錮及性虐的男妓Audun Carlsen,日前接受英國傳媒訪問時反對電視台高價邀請佐治童子參與節目。

現年43歲的Audun於2007年曾控告佐治非法禁錮及性虐,而他最終獲判入獄15個月,後來因為表現良好而提早11個月獲釋。佐治在法庭自辯時曾表示自己施襲時曾吸過毒是受到影響下才犯罪,自此之後已成功戒毒。Audun近日受訪時坦承至今仍然對佐治的行為而留有陰影,他形容對方是「怪物」並沒有改變,自己杯葛該節目之餘亦對電視台出高價邀請他而感到作嘔。他說:「有如ITV咁大個機構,竟然邀請佢。簡直令人傷心!我認為用紀錄以來最高嘅酬勞畀個平台佢,絕對畀一啲被暴力同虐待嘅生還者一個錯誤訊息。」而佐治的發言人亦有回應指所有人都應該給予第2次機會佐治亦不例外。