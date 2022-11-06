拆穿林俊賢講大話！林鈺洧爆老竇有叫驗DNA

港姐冠軍林鈺洧（Denice）今日（6日）出席沙田馬場舉行的《莎莎婦女銀袋日》，對於父母林俊賢與Jasmine就家暴、墮胎及驗DNA隔空互罵，事件愈鬧愈大，Denice坦言有被父親要求驗DNA，拆穿父親說謊。

Denice表示有留意父母對罵的新聞，直言不開心：「因為呢啲係家事，依家全世界都知。（點解媽咪突然咁高調去講？）我都唔理解，佢受訪前都冇同我講，完全係驚喜。（罵戰後有冇同媽咪傾過？）我冇問佢，我唔想講亦唔想了解，呢啲係佢哋上一代問題，作為後輩唔應該插嘴。（會唔會做和事老？）唔會，我覺得佢哋未係好成熟，我化啲，由得佢哋鍾意點搞就點搞，依家仲好唔使我做傳聲筒。」

講到被要求驗DNA，她直認不諱：「係，爸爸係有叫我，我冇難受，咪當新冠驗核酸咁撩鼻，當年15歲見番面，佢叫我驗我咪去驗囉！（唔覺得傷感情？）傷我媽咪多啲，會覺得點解會咁懷疑佢。（即係林俊賢講大話？）可能佢比較善忘，年紀大，我冇乜所謂，依家我講完咁佢咪記起囉！」又強調父親從來沒有撫養自己。

至於媽咪指林俊賢曾要求對方墮胎，Denice表示理解：「我明，嗰個年代嘅偶像派好多時都係咁，有都唔出奇。（媽咪有冇提過被家暴？）冇提過，由細到大媽咪都冇提起爸爸，而且我對呢方面都唔好奇。」她又開玩笑言現在是她被二人虐待。問她信父親還是母親？她稱不想理，亦不願去想這個問題。至於跟父親會否因此事而有隔閡？她謂：「我冇諗呢啲，專注自己，近期都好多工作要做，又要Keep身形。」問到會否擔心因事件而影響其形象及工作？她無奈說：「我都驚出面啲監製同廣告商因為咁而唔搵我，但冇辦法，都發生咗，唯有增值自己。（同媽咪講你處境，叫佢少講為妙？）佢哋依家火遮眼，唔會明我處境。（媽咪30年來好多冤屈？）應該係。（咁多年有冇試過三個人出嚟見面？）從來都冇，我都唔想。」

另外，講到投注賽馬，她自認沒有橫財命，買六合彩從未中過一個號碼，跟朋友打麻雀只會派錢。