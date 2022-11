「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)近日推出新歌《wanna be close to you》,係繼今年2月出道作《Breakin' My Heart》後,相隔9個月終於再有新作面世,令粉絲直呼興奮。自出道作MV獲過超過150萬點擊佳績後,今次第二首單曲MV亦落足心機,Yumi前後換足7個造型,包括潮爆太陽眼鏡Rapper Look、單邊跌膊裝及黑白型格韓風等,個個造型都截然不同別出心裁,盡顯Yumi百變一面,而MV上架一日已獲得逾8萬點擊,並登上影片平台熱門排行榜,成績不錯,加上其粉絲預告將集資為新歌進行鋪天蓋地嘅宣傳應援,Yumi絕對有望於年尾頒獎禮跑出,爭奪新人金獎。