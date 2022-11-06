陳凱琳肚凸凸想生仔：我哋都鍾意大家庭

藝人陳凱琳（Grace）以形象大使身份出席沙田馬場活動，她表示一身高貴打扮事前有給老公鄭嘉穎過目：「我問佢會唔會覺得我個帽飾太誇張，佢話唔會，因為我係形象大使，今次搵咗朋友幫我度身訂造咗頂帽，不過未畀小朋友睇，怕佢哋會拆爛頂帽。」她自嘲平時都是以T恤牛仔褲造型，難得好好打扮一番。

提到由她監製兼主持的明珠台清談節目反應好，Grace開心透露公司有意添食：「我哋第一季有12集，公司問我可唔可以做多26集，但我都有啲擔心，咁多集要諗新主題，畀人新鮮感，同埋要諗請咩嘉賓，上次已出動咗細佬。（老公呢？）佢未出動，佢係壓軸，佢有提議我今次可以以品味做主題，仲可以訪問素人嘉賓。（你同老公揀另一半嘅品味邊個好？ ）都係差唔多，大家成日話人揀人，我哋相識都係一個好時機。」他又大讚老公是一個到位的好爸爸，自己外出工作時，老公會負責照顧一對兒子，好讓她放心工作：「所以如果拍26集節目，我都要細心考慮吓，但嘉穎好支持我，佢仲即時幫我諗題目。」

現場所見Grace有點肚凸凸，問她是否肥咗？她承認：「少少，可能係幸福肥。（係咪有喜訊公布？）唔係，可能只係肥咗。（會唔會追多個？）都可以，順其自然，我哋兩個都鍾意小朋友。（想追個女？）唔係，我覺得仔都幾好，好活潑，如果我問嘉穎，佢一定話仔女都無所謂，但我哋都鍾意大家庭，多啲兄弟姊妹一齊成長會開心啲，而且長大後大家可以互相照顧大家。」