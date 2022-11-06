黎諾懿續約無綫否認取代C君：位高權重唔啱我！

藝人黎諾懿今日（6日）為兒童廣播劇錄音，當被追問「百萬續約無綫」消息，他未有否認，但笑言：「有冇睇網民留言？除番開都係每個月4萬幾，我真係好抵用㗎！」記者取笑他榮升高層，他說：「做生不如做熟，況且呢2年我都開始咗監製嘅工作，佢哋覺得我咁鍾意，咪繼續囉！（曾志偉同你傾？）係樂小姐先啱，佢話畀我試，咁我做咗演員咁耐，同埋之前都試過監製咗4個節目。（取代C君位置？）位高權重唔啱我，千祈唔好，做番自己就得。（首個節目咩題材？）未知，都係講緊明年先成事，有個節目我好想做，要同志偉傾，暫時保密，另外就係《滿足的味道2》。（唔係《慈善星輝仁濟夜》你監製咩？）未收到消息，大騷係直播，等公司安排。」

問到諾懿有否興趣染指劇集監製，他說：「監製兼顧嘅嘢實在太多，Budget大好多，又要理演員檔期，劇本都要管埋，我反而有興趣做劇集導演，唔排除嘅。」他又自爆首次監製節目，曾「蝕錢」收場：「個客畀咗Budget你，超支要自己負責，當時我蝕咗10幾萬，咪當打麻雀交學費囉，所以要學識理財，依家開始識䵝點做嘞。（Call車啲錢點處置？）交返公司，應該畀番個客啩，上市公司冇理由自己袋落袋嘅，坦白講依家拍劇同綜藝，已經好難做到收支平衡，經濟環境唔係咁好嘛！」