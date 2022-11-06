江美儀封腿　林敏驄自嘲買粉絲捧自己做視帝

「鬼才」林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍及羅毓儀等出席無綫台慶劇《下流上車族》宣傳，吸引逾200粉絲撐場，當中阿驄更有粉絲舉牌支持，還高呼「撐車總做視帝」，美儀 父母及親友也專程現身撐場。期間好與阿驄於台上大放笑彈，皆因阿驄與「新歡」黃嘉雯合照時着美儀「死開」，及後面對要從嘉雯劇中的泳衣戲服及美儀的黑絲襪二選一，阿驄即表示要選泳衣；玩遊戲時，阿驄繼續發揮搞笑本色，擲骰時擲中「KISS」即向郭柏妍作嘟嘴狀，場面搞笑。

事後阿驄與美儀受訪，對於該劇最高26.8點收視撼贏獎門人，意味總經理曾志偉需裸跑找數，問到可有致電對方找數？阿驄笑說：「講笑啫！唔好咁認真，冇搵佢，反而打風第二朝佢一早傳短訊嚟報喜訊。（冇提佢要裸跑？）冇呀，做人要厚道啲，費事得罪人，驚佢嬲。（你整痛佢隻耳仔！）耳膜好快生番。」

提到現場有粉絲舉牌，還起哄封他為視帝，阿驄搞笑說：「使咗好多錢㗎！輸人唔輸陣嘛！阿婆都整兩個嚟。（叫你做視帝喎！）咁咪當贏咗囉！」談到劇集進入結局篇，阿驄指身邊一班追劇朋友大表不捨，更預告即約播出的集數，乃他從影以來最好看的，問到可會原班底開續集？他說：「志偉逃避緊我，呢單未找又點有下一單呢！」而有親友到場支持的美儀，指他們亦晚晚追劇，對於在劇集再以黑絲造型騷美腿，她笑指要宣布「封腿」，阿驄即爆料指該場戲份Cut機後，美儀繼續剥絲，令其哭笑不得。