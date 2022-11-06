炎亞綸鬼鬼起衝突險鬧翻　私下對話內容全曝光

台灣男星炎亞綸與好友鬼鬼（吳映潔）不時傳出鬧翻，佢哋於最新一集節目《嗨！營業中》，再次發生衝突，當時一眾成員以文字通訊商議開店事宜，鬼鬼建議賣木瓜牛奶，炎亞綸反駁指：「會來不及，我們人手沒那麼足。」鬼鬼卻直言：「還是你當店長比較好，我根本不想當店長。」反辣㷫炎亞綸，即時怒斥：「為甚麼做過飲料店的人給妳意見，妳還是不願意理解，要用情緒？」而2人共同好友阿本得知後，即幫忙和解，指只係溝通上嘅小誤會：「文字容易誤會啦」。

事後鬼鬼解釋：「我只是單純的覺得，我們有了這個食材，要不要做木瓜牛奶？如果真的來不及那就不要做了，就這麼簡單。因為我們用文字的溝通，所以引發了這些誤會。」炎亞綸則指：「在群組上面沒有那麼多空間可以表述這個心情，因為我們都是在工作跟工作之間去決定很多事情」，又表明視鬼鬼為舉足輕重嘅好友，不會因如此小事影響感情：「不管吳映潔也好阿本本人也罷，在我生命裏都舉足輕重，也正因為太好，所以我們都不擔心過程中的吵吵鬧鬧，因為我們知道，驅動我們的是真誠是珍惜，是鼓勵是關心。」如今已和好如初。