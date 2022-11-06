謝安琪享受被張繼聰由頭追過：咁先有新鮮感！

歌手謝安琪（Kay）今日（6日）現身自家品牌聯乘口罩品牌活動，而部分收益會捐給環保機構，她說：「我個品牌成立咗差唔多1年，所有推出嘅產品都係同其他品牌聯乘，因為我哋冇生產線，當我想推出咩產品，就去搵品牌合作，我哋主要係畀構思，我哋成立一年同咗6個品牌做聯乘，例如護膚品同服裝，諗住下年出食品。（有冇諗住做大佢？）睇吓做唔做到，如果有大資金同品牌搵我，我好樂意，我好多時都係同小商戶合作，因為佢哋受疫情打擊好大，大家互相幫助。」

提到老公張繼聰的劇集《季前賽》，她說：「佢好熱烈咁追我，我當然要好熱烈咁追劇。（佢已經追到你啦！）未，仲追緊，我成日要佢由頭追過，咁先有新鮮感。（佢點追你？）點攞出嚟講，好濕碎，例如我話塊化妝鏡鬆咗，佢會即時整好，我係好太太，我好識欣賞佢，所以不時追吓可以舒筋活絡。」

追睇老公多過MIRROR

問到覺得老公在劇中表現如何？她自嘲因為自己年紀關係，所以自己追睇老公多過睇MIRROR：「我覺得佢演得好趣怪同好有活力，佢應該係劇中年紀最大，但係好活潑同有活力。（囡囡睇MIRROR定爸爸多？）冇Anson Lo嗰集，佢就唔想睇，我話爸爸就出場，佢話唔使，即時入房瞓，真係好唔畀面，專一方面真係要向我學習。（佢對Anson Lo好專一。）都唔係，佢都會分心睇姜濤，畀佢電親。」