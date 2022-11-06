本日日本：最新自動駕駛船現身　設計竟然係……

今時今日乜都強調免人手自動操作，就連開船也不例外！大阪市中央區的大阪城公園東外護城河較早前便進行了名為「Umidoko Robot」的自動駕駛船實驗，當堂引起了不少媒體注意！該船外觀是一個邊長3米的正方形，尺寸屬不需要小船操作執照的「迷你船」範圍內，可載8人，厲害之處係能夠自動航行及靠岸。其馬力限定為2匹馬力（秒速6米），通過設在四個角上的螺旋漿，它可以像小型無人機般前後左右全方位移動，也可以原地旋轉。除了沿預設路線移動的自動駕駛功能外，還可以使用平板終端機進行遠程控制。

「Umidoko Robot」有望成為一種利用水路的新型交通方式，旨在解決城市地區面臨的交通和物流問題，亦有機會應用於水上餐廳等消閒娛樂方面，目標是在2025年大阪．關西世博上正式使用。而負責技術開發的炎重工業株式會社代表古澤洋介表示，早前在大阪城公園進行的演示實驗是對Umidoko Robot的安全性進行確認。希望此船的研發一切順利，能早日面世供大家使用。