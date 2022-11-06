Audi A8L 55 TFSI quattro　配備再升級

A8作為Audi的旗艦級豪華房車，投放在其身上的科技和豪華設備當然是最新、最好、最先進，這樣才匹配一眾要求特別高的成功人士和菁英領袖。抵港的新版A8 L 55 TFSI quattro，整體設備進一步升級，將「老闆」級的享受標準再提高。

輸港的新A8 L 55 TFSI quattro備有Premium頂級版及Business商務版選擇。兩版本的隨車設備均獲升級，現OLED動態尾燈 、MMI navigation plus導航系統、前及後排座椅電暖功能、Audi pre sense前後預警輔助、轉線輔助連出口及後方交叉路口警示等全被列作標準配置。提供拍攝的屬Premium頂級版，除了腳下配備再大1吋的19吋鋁合金輪圈，還有標準配備鉻合金車身套件、HD Matrix LED頭燈及動態指揮燈、 前及後排座椅冷暖出風及按摩功能和Bang & Olufsen高級音響系統連3D聲效。

若嫌未夠，除了可為後排加裝一對10.1吋高清屏幕，亦可像拍攝車一樣加裝Executive Package。該套裝配備20吋鋁金合輪圈、空氣淨化香薰系統、智能電話控制介面、後座USB充電、安全配套如安全帶扣照明配置、車道偏離警示連緊急輔助及360度泊車鏡頭連前後泊車感應輔助等，能為座上客提供最安全及最大的乘坐舒適感。

規格表

車型：四門五座位豪華房車

引擎：V6 TFSI

容積：2,995c.c.

最大馬力：340PS/5,000~6,400rpm

最大扭力：500Nm/1,370~4,500rpm

驅動：前置引擎、quattro四輪驅動

傳動：八前速Tiptronic

0~100km/h：5.7秒

平均耗油量：8.2-8.4L/100km

車身體積：5,320×1,945×1,488mm（長×闊×高）