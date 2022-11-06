Edan刻意同袁澧林分開坐　被毛舜筠寸係咪想做雞

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）以及袁澧林（Angela）等演出電影《過時‧過節》將於11月24日上映，有份演出該片的毛舜筠（毛姐）昨晚（5日）於生日正日於自己的社交平台上載「毛姐飯堂之《過時·過節》生日飯敍」短片，獲藍帶廚藝認證的她親自下廚，由兩位助手Edan和梁祖堯一起炮製美食，宴請《過》片導演曾慶宏、Angela、藝術總監文念中外，還邀得共同好友古天樂任神秘嘉賓作客。

早前傳緋聞的Edan與Angela則分開坐。眾人一邊品嘗毛舜筠特意創作的料理，更大談電影。Edan同場更為一眾10月及11月生日的壽星古仔、Angela、祖堯及昨生日的「阿媽」毛舜筠送上蛋糕慶祝。

《過》片中飾毛姐愛子的Edan，自告奮勇出任廚房助手，卻表現得有點雞手鴨腳。一向充滿好奇心的Edan，在下廚過程中問了不少令人意想不到的問題，如毛姐介紹以某種雞作手撕雞的食材，Edan卻問：「咁有冇爵安雞？」令她哭笑不得地問：「你想做雞？」下廚過程充滿歡樂。

下廚期間，眾人大談拍攝《過》片的心路歷程，Edan坦言：「《過》片係入行已嚟最緊張嘅一部，又冇安全感，因為唔係自己一貫做開嘅類型，擔心自己一個人會破壞整部電影。真係好lost，初時自己只係識好細聲講嘢，但毛姐提我講大聲啲同清楚啲，之後佢同我惡補每一句，之後再約埋去導演度，逐句逐句去研究，應該點樣講。」毛舜筠則搞笑追問Edan：「你平時係咪講開英文？」Edan卻幽默回應：「我平時唔講嘢！」

食到津津有味的古天樂除了大讚毛舜筠對廚藝的追求，更大讚她對香港電影的熱情，他表示：「唔係呢餐飯咁簡單，係佢對香港電影業嘅熱愛，我哋香港嘅電影業做得好辛苦，但佢仲有心咁去整一餐飯，鋪排咁多嘢，佢唔係淨係呢部戲喎，所有佢主演嘅戲都係咁做。我最敬佩佢係願意同新人合作，帶動啲新人，所以佢同我講起呢部戲，我話（支持）絕對冇問題，同埋你問我， 我哋都想香港電影業好，所以我哋必須攜手努力做好佢。」最後他發起大家向毛舜筠敬酒，多謝她的付出和努力。