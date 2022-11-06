下尾美羽 美乳衝擊大銀幕

講起日本藝能界嘅大型美少女團體，AKB48都算係最巴閉，曾獲健力士世界紀錄認證為全球最多成員的流行組合，當中有唔少靚女都曾獲媒體邀請拍水着寫真，令人留下深刻印象，今日為大家介紹嘅下尾美羽，就係呢期比較活躍嘅一位。

氣質清秀

剛才提到嘅AKB48，有好多身材一流嘅美少女，成為寫真界嘅一股勢力，而有部分畢業成員索性加入寫真女優行列，好似近期喺寫真界相當活躍嘅美日混血辣妹平田梨奈，就係前AKB48嘅Team B成員。至於出身於山口縣嘅下尾美羽，就係Team 8嘅成員，雖然身材纖巧，冇梨奈咁火辣，但不失曲線美，上圍對D奶都幾有分量，加埋肌膚嫩白，吸引力一啲都唔輸蝕。講到顏值方面，現年21歲嘅美羽，一頭長髮，瓜子口面，五官標致，氣質清秀，係好多男士嘅心頭好。

成功做女一

美羽喺2014年參加「AKB48 Team 8全國選拔賽」，成功入圍，往後嘅人氣一路咁上升，因而獲邀擔任公職，包括山口市消防局一日消防隊長等。另外，美羽曾參加韓國選秀節目，加上本身有修讀韓文，令佢成功吸引到唔少韓國粉絲，更被提名入選「2019年亞洲百大最美麗面孔」。值得一提，近期美羽唔止有份成為AKB48第60張單曲《久しぶりのリップグロス》嘅選拔成員，又好銳意喺寫真演出方面發展，而且喺嚟緊嘅日子仲會進軍大銀幕添，事關由佢做女主角嘅奇幻電影《美男PECOPIN與惡魔》會喺明年上映，都咪話唔犀利！