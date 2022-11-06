另類Burger 未食先興奮

肚餓梗係要食嘢，呢個時候嚟個肉厚又多汁嘅Burger，係人見到都會舔晒脷，但原來有啲Burger仲可以滿足男士嘅性慾，有冇興趣試試？

Bikini Burger 估佢唔到

英文情色俚語有時真係睇唔明，以「Bikini Burger」為例，直譯係比堅尼漢堡包，睇到人搲晒頭，原來佢係暗指男士為女伴吹口琴，事關「Burger」暗指女性嘅私處，但點解會同比堅尼有關就不得而知。同「Burger」有關嘅情色俚語仲包括「Burger Munch」同「Beef Burger」，前者係指同私處芳草叢生嘅女性進行口愛，後者係美國色情服務業嘅術語，用嚟暗指嫖客。

Burgers and Dogs 服務暗語

想喺市場上搵多啲生意，少不免要做吓宣傳、賣吓廣告，美國情色服務業都唔例外，但為免內容太露骨，於是衍生唔少情色服務暗語，「Burgers and Dogs」就係其中一個，暗指拘束同調教嘅意思，簡單嚟講，即係店內有呢兩項玩法。講起愉虐，有種道具叫「Cheeseburger Ball Gag」，直譯即係「芝士漢堡球形情趣口塞」，專用嚟塞住被調教一方個口，以提升被奴役時嘅情趣同快感。

《Tits Burger #2》 肉感誘人

肉味濃又多汁嘅漢堡包，居然可以勾起男士嘅性慾？睇咗呢套由Nerdpass喺2017年推出嘅《Tits Burger #2》，你就會知道係乜嘢一回事。影片搵嚟Dylan Ryder、Kali West、Rebecca Lane等5位巨乳脫星參演，據片廠表示，漢堡包夾住嗰塊牛肉好味又多汁，同巨乳有啲似，所以片名用上「Burger」呢個字，之但係片中唔會有Burger出現，只會見到一幕幕情慾演出，尤其係擁有36DD車頭燈嘅Dylan Ryder，唔止身材正，熟女魅力亦令人回味。

同場加映：《時間停止！漢堡包店篇》

唔少日本AV片廠都拍過「時間停止」系列，片中嘅女優任人舞，絕對係好色男夢寐以求嘅畫面，好似2022年由片廠Rocket推出嘅《時間停止！漢堡包店篇》，就係一套獲得AV迷激讚嘅佳作，事關搵嚟新一代AV癡女葉風由梨亞主演！故事好簡單，話說男主角執到隻時間停止手錶，跟住去咗一間漢堡包店作惡，一次又一次將女主角玩弄於股掌之中。值得一提，擁有一對33E車頭燈嘅葉風由梨亞，唔止渴求性愛嘅癡女形象夠晒正，床上表情亦相當肉緊，難怪佢喺舊年出道以至，片約不斷。