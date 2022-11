篤爆林俊賢係大話精　林鈺洧母洗冤感激女兒講出真相

應屆港姐冠軍林鈺洧(Denice)母親Jasmine與林俊賢爆發罵戰,林俊賢對有關家暴、墮胎及求要女兒驗DNA的指控一概否認,Denice昨日(6日)出席活動時踢爆父親講大話,指林俊賢有叫過她驗DNA,Jasmine接受東網獨家訪問,對於女兒還了她一個清白,洗冤後她說:「幾十年嘅沉默真係令我覺得好孤獨,我覺得好多人和我再站在一起,如果唔係阿女誠實地向大家講出她小時後的家境,我永遠都只會繼續躲下去,這個比她拿后冠返來更大喜悅,This is my magic moment!Thank you Denice!」

Denice昨日出席馬場活動時表示,有留意父母對罵的新聞,直言因家事外揚而感不快,亦不理解母親為何高調公開:「佢受訪前冇同我講,完全係『驚喜』。(罵戰後有冇同媽咪傾過?)我冇問佢,我唔想講亦唔想了解,呢啲係佢哋上一代問題,作為後輩唔應該插嘴。(會唔會做和事老?)唔會,我覺得佢哋未係好成熟,我反而仲化啲。由得佢哋鍾意點搞就點搞,依家仲好,唔使我做傳聲筒。」

問到可有被要求驗DNA?她直認不諱:「係,爸爸係有叫我咁做,我冇難受,咪當新冠驗核酸咁撩鼻,佢叫我驗我咪去驗囉!(唔覺得傷感情?)傷我媽咪多啲,會覺得點解會咁懷疑佢。(即係林俊賢講大話?)可能佢年紀大,比較善忘,依家我講完佢咪記起囉!」又強調從來沒有被父親撫養。

提到母親指曾被要求墮胎,Denice表示可以理解:「嗰個年代嘅偶像派好多時都係咁,有都唔出奇。(媽咪有冇提過被家暴?)冇提過,由細到大媽咪都冇提起爸爸,而且我對呢方面都唔好奇。」又開玩笑指自己現在被他們虐待。問到相信父親還是母親?她稱不想理,亦不願去想這個問題。至於會否因罵戰而跟父親有隔膜?她說:「我冇諗呢啲,專注自己,近期都好多工作要做。(擔唔擔心呢件事影響形象同工作?)我都驚出面啲監製同廣告商因為咁而唔搵我,但冇辦法,都發生咗,惟有增值自己。(叫父母少講為妙?)佢哋依家火遮眼,唔會明我處境。(媽咪30年來好多冤屈?)應該係。(咁多年有冇試過3個人出嚟見面?)從來都冇,我都唔想。」