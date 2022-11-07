篤爆林俊賢係大話精　林鈺洧母洗冤感激女兒講出真相

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）母親Jasmine與林俊賢爆發罵戰，林俊賢對有關家暴、墮胎及求要女兒驗DNA的指控一概否認，Denice昨日（6日）出席活動時踢爆父親講大話，指林俊賢有叫過她驗DNA，Jasmine接受東網獨家訪問，對於女兒還了她一個清白，洗冤後她說：「幾十年嘅沉默真係令我覺得好孤獨，我覺得好多人和我再站在一起，如果唔係阿女誠實地向大家講出她小時後的家境，我永遠都只會繼續躲下去，這個比她拿后冠返來更大喜悅，This is my magic moment！Thank you Denice！」

Denice昨日出席馬場活動時表示，有留意父母對罵的新聞，直言因家事外揚而感不快，亦不理解母親為何高調公開：「佢受訪前冇同我講，完全係『驚喜』。（罵戰後有冇同媽咪傾過？）我冇問佢，我唔想講亦唔想了解，呢啲係佢哋上一代問題，作為後輩唔應該插嘴。（會唔會做和事老？）唔會，我覺得佢哋未係好成熟，我反而仲化啲。由得佢哋鍾意點搞就點搞，依家仲好，唔使我做傳聲筒。」

問到可有被要求驗DNA？她直認不諱：「係，爸爸係有叫我咁做，我冇難受，咪當新冠驗核酸咁撩鼻，佢叫我驗我咪去驗囉！（唔覺得傷感情？）傷我媽咪多啲，會覺得點解會咁懷疑佢。（即係林俊賢講大話？）可能佢年紀大，比較善忘，依家我講完佢咪記起囉！」又強調從來沒有被父親撫養。

提到母親指曾被要求墮胎，Denice表示可以理解：「嗰個年代嘅偶像派好多時都係咁，有都唔出奇。（媽咪有冇提過被家暴？）冇提過，由細到大媽咪都冇提起爸爸，而且我對呢方面都唔好奇。」又開玩笑指自己現在被他們虐待。問到相信父親還是母親？她稱不想理，亦不願去想這個問題。至於會否因罵戰而跟父親有隔膜？她說：「我冇諗呢啲，專注自己，近期都好多工作要做。（擔唔擔心呢件事影響形象同工作？）我都驚出面啲監製同廣告商因為咁而唔搵我，但冇辦法，都發生咗，惟有增值自己。（叫父母少講為妙？）佢哋依家火遮眼，唔會明我處境。（媽咪30年來好多冤屈？）應該係。（咁多年有冇試過3個人出嚟見面？）從來都冇，我都唔想。」