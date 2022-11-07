【是日通勝】

農曆十月十四

壬寅年 辛亥月 甲子日

吉時：晚上11時至1時、凌晨1時至3時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、開市、出行

忌：出財、開倉、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：17、20、29、44

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：人怕出名豬怕肥，炫耀個人幸福易招惹是非。

金牛座：發脾氣前要想清楚後果，保持好心情有着數。

雙子座：話頭醒尾，毋須旁人提醒已能完成手上工作。

巨蟹座：久坐無益，抽時間做點運動，有利身心健康。

獅子座：做人忌意氣用事，否則有機會招致財物損失。

處女座：健康運一般，趁空閒出外散步有助重拾狀態。

天秤座：比上不足，比下有餘，太計較得失沒有好處。

天蠍座：健康響警號，要注意多菜少肉，偏食是大忌。

人馬座：做人忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

山羊座：愛情運差勁，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

水瓶座：三心兩意沒好處，重要的公務最好優先處理。

雙魚座：愛情事業兩得意，今天有能力解決大小難題。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）馬 脾氣差

鼠：虛心待人，易遇上伯樂，做事得心應手。

牛：勇於在職場上表現自己，易獲上司賞識。

虎：溝通力變強，適合傾生意，開單冇難度。

兔：謀事若輕重不分，易被競爭對手比下去。

龍：春風得意，事業發展可望更上一層樓。

蛇：財運低迷，出門一定要看管好隨身物品。

馬：是日沖煞，心浮氣躁，說話容易得罪人。

羊：有伴侶者易出現曖昧情況，小心爛桃花。

猴：鴻運當頭，獲貴人提攜，工作如魚得水。

雞：桃花運極好，得到愛的滋潤，甜在心頭。

狗：口福不淺，記得跟身邊人分享美食啊！

豬：尚未到脫單時機，急於表白有可能碰釘。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

世事相違每如此，好懷百歲幾回開

世間的事情，往往與人的願望相互違背，人生不過百年，開懷歡笑的日子算起來有幾次呢？人生中，順心如意的事屈指可數，背離自己意願的事倒是經常發生，很難從心所欲。

在現實生活中，有些人用不同方法，希望預測不可知的未來，從而趨吉避凶，但豈知命不是用算，因天地萬物的生化道理，絕非一加一等於二那樣簡單，陰陽造化猶如化學之變化萬千。

天地雖然不語，但四季照樣運行，萬物依舊成滅，其實老天一直教導我們，只是我們不知道而已。多年來，坊間有些人把自己包裝成「大師」，利用道德綁架，擅長嘴巴煽惑，用這樣操作方式，譁眾取寵，除了當事人得不到指導，也令中華文化的聲譽受損，因此出現「神棍」稱號，真偽難辨。

八字學這方面最大優點是以天干、地支為基礎理論，並結合《易經》的八卦方位和辭文象義，即能探索人生中的任何事物，配合中醫理論，可作為養生之用，可謂全方位的命理指南。

所有功夫都要紮穩馬步，不可能一躍登天！何況是陰陽學說必須道法自然，絕非窮背公式所能洞悉。

天干，可以判斷表面所見到的一切事物，如外表容貌、行為、事業屬性、錢財多寡與人身安危。天干代表物象，地支則是季節和方位，也可以判斷內心世界，如善惡、忠奸，表面難以見到的事物都會暗藏其中。