恨同張敬軒合作！任暟晴無懼比較　跟炎明熹學嘢

無綫歌唱比賽《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine），憑甜美聲線及清純外表擄獲網民，比賽期間連續9星期登人氣榜之首，人氣強勁！她對冠軍賽表現滿意，但講到賽果受部分網友質疑，她稱只能說比賽是殘忍，而且音樂喜好很主觀。面對輿論壓力，她坦言雖然登上冠軍寶座，但卻未感開心：「決賽完之後外界好多評論，愈睇愈唔開心，有段時間比較低落，好多人話我唔值得攞冠軍，我最唔開心嘅位係大家見唔到我背後嘅努力。」幸好這期間她獲粉絲力撐，令她走出情緒低谷：「好多粉絲留言寫得好窩心，其實佢哋唔需要咁做，我知道佢哋想我開心，感受到佢哋好在乎我，睇完好感動，佢哋話無論比賽結果係點，佢哋會陪住我繼續呢個旅途。」

至於會否擔心網民將她與上屆《聲夢》冠軍炎明熹（Gigi）作比較？Jasmine認為網民比較在所難免，但自己不會跟別人比：「我哋風格好唔相似，我會向佢學習，佢好友善，同埋佢真係好火星人，如果有機會希望可以同佢合作。（會唔會想好似Gigi咁參加內地歌唱真人騷？）任何地方嘅節目都想參加，可以學到好多嘢。」講到最想合作的歌手，原來她心儀上屆《聲夢》的主理人張敬軒，可惜對方今屆未有冧莊做主理人，令她好夢成空。出道不久已灌錄個人歌曲，及跟《聲夢》學員一齊開騷的她自言目標是繼續出歌，並視導師李倖倪（Gin Lee）為努力對象：「覺得佢係女強人，佢一個人來香港發展，我好欣賞佢嘅堅持同能力。（有冇信心來年角逐新人獎？）呢個係大榮幸，上年音樂頒獎禮舉行嘅時候，我剛入圍比賽，當時諗自己唔知可以行到幾遠，無論有冇獎或者入唔入到5強，我都會留喺樂壇發展。」

揚言甚麼都想試

對被封「新一代玉女歌手」及「Chantel（姚焯菲）接班人」，她拒絕被定位，揚言甚麼都想嘗試，但被指跟不同藝人撞樣包括全智賢、游嘉欣等，她就覺得有趣：「冇諗過我個樣可以似咁多人，有內地網民話我同30幾個藝人似樣。（自己覺得最似邊個？）我有一條打拳片，睇落去神態有啲似《我的野蠻女友》入面嘅全智賢，最似係個鼻粒墨。」

最不習慣被途人認出

談到由素人變歌手，她稱最不習慣是出街被途人認出：「到依家個感覺都係好奇怪。（多咗師弟師妹粉絲？）係，食飯時我坐喺樓梯，有人會指住我或者要求同我合照，一開始覺得好奇怪，我喺學校係學生，點解會有人想同我影相。（擔唔擔心被起底？）我冇諗過呢個問題，我諗係預料之內，好難控制人哋點做。」

化妝：Jan Chiu@IL COLPO PP

髮型：Circle Cheung（ndnco.co）