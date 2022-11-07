譚偉權畀監製考牌　讚陳家樂做戲掂

藝人譚偉權（Gary）正拍攝王心慰（Amy）監製的新劇《異空感應），跟陳家樂第一次合作的他說：「我幾欣賞呢個靚仔，佢有禮貌之餘仲好認真做戲，而且啲戲都好定，唔會好浮，遲啲有機會都想睇吓佢演啲感情戲。」他笑言最搞笑每次家樂見到他都話：「好想唱我首兒歌《白石嶺公園》囉，我有理由相信我首『12隻恐龍去野餐』呢首經典兒歌，係影響咗幾代嘅小朋友，至少包括我面前呢位當年仲係小學生嘅陳家樂。」

Gary在《異》劇角色比較沉重，飾演一個終身監禁的重犯，個角色難度好高，他說：「Amy姐同我講：『喂！呢次考你牌呀』，要賣個關子都幾變態，都需要啲工夫去做。」而家樂在劇中飾演犯罪心理學家，他說：「日前拍咗場佢嚟監獄探我嘅戲，同佢合作得幾開心呀，拍咗兩場重頭戲做得好舒服，我個角色後段變化幾大，個角色幾好玩，多謝Amy姐畀我試呢個角色，去到最尾我同陳曉華有場激啲嘅戲，我都仲諗緊點演，幾過癮。」

除了拍劇，Gary還要演出音樂劇《我們的青春日誌》，雖然要日夜癲倒好辛苦，但他覺得值得，他說：「係充實開心嘅，做到自己喜歡的事。」他指音樂劇日前已上演咗過百場，他既是主角之一，也出任演出顧問及為劇團擔任培訓發展經理，承受一定壓力及工作量，他說：「要做好多額外功課，不過見證住第100場演出，心情係激動同開心，旦哥（鄭丹瑞）嗰日嚟睇仲話：『我今晚係衝住你嚟睇㗎！」搞到我開場前有少少驚驚地，做完後佢話好喜歡呢個劇，我都開心安慰，唔會失禮大家，希望之再200場、300場演出，創造香港一個原創舞台劇歷史。」