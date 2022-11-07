關嘉敏宣布「拍拖」　男友竟然唔係CY

女子組合BINGO成員關嘉敏（Carman）在社交網宣布：「我要拍拖了！」相中她和《愛．回家之開心速遞》中飾演「艾頓壯」的焦浩軒十指緊扣，更一杯飲杯兩份飲，唔通緋聞男友CY陳宗澤要失戀？

其實是Carman在《愛》中，和艾頓壯發展辦公室戀情，網友相當贊成，期待兩人繼「龔水」及「蓮輝」後，成為另一對「最強CP」。而Carman都話：「梗係好啦，播出咗開始拍拖嗰集，有啲網民話要打死『阿壯』，叫佢放開我隻手，一啲都話我同佢CP值好高，所以我都希望我哋條綫會愈嚟愈好，啲朋友仔、觀眾們會愈嚟愈鍾意我哋囉」又指「阿壯」在劇中曾有不少女友，但全部都是「短命種」：「佢話一集就分手，所以我係佢最長時間嘅女友。」又說暫時未知可會和「阿壯」有接吻戲，一切交由導劇同監製去諗，如果劇情需要，她亦接受。

Carman之前和「阿壯」雖合作過一集，但多對手戲現在才開始，不過在劇中，她要飾演野蠻女友感難度高：「我本身唔係好野蠻、控制欲強嘅女仔，同佢溝通咗之後，成件事配合得好好，喺劇裏面我要搣佢，佢會叫我放膽去搣啦，只係佢太瘦冇乜肉，搵肉去搣都花咗一段時間。」

問到現實生活中可會家暴男友？自言雖然識打功夫，但不會隨便動粗：「功夫絕對唔會用喺我嘅愛情上面，如果同男友真係有咩意見不合或者拗交，我都唔會動粗，我會講道理，就算發脾氣，但唔會郁手郁腳打人嘅。」