秋去冬來　立冬飲食要識補

經歷完一個又一個的颱風，轉眼已來到冬天的第一個節氣：立冬，代表秋季已經結束，冬季來臨。此節氣過後，氣溫會日漸降低，陽氣潛藏、陰氣盛極，從中醫的角度，宜「養腎防寒」，第一步就可以從飲食中入手。

【滋陰補腎】

冬宜補腎，腎與黑相關，因此可適當進食黑色的食物，如黑豆、黑糖、髮菜、烏雞、黑木耳、黑芝麻等等，以針對性補腎。與此同時，冬天的天氣乾燥，中醫有云：「燥令傷肺」，故此時亦有補肺潤燥的需要，可多以淮山、南杏、雪耳、沙參、玉竹、百合等入饌。

【補冬防寒】

民間有「立冬補冬」的習俗，中醫認為可按個人體質選擇溫補、平補，或輕微進補，如體質偏寒的人士適合溫補，可食用當歸、羊肉等，而其他人士則可選擇平補，選用栗子、杞子等物入饌。另可多食有暖身防寒功效的食物，如南瓜、薑、紅米、洋葱、紅蘿蔔、羊肉、桂圓、大棗、核桃等，但生冷食物就要避免進食。

【參考食療】

南瓜核桃湯（1人分量）

材料：南瓜半個、紅蘿蔔半個、核桃1両、茨實5錢

做法：

1.把南瓜及紅蘿蔔削皮切塊。

2.把所有材料洗淨後放入煲中，加適量水。

3.大火煮沸後轉慢火煲1小時，最後加適量鹽調味即可。

南瓜百合杞子湯

材料：南瓜250克、百合20克、杞子10克

做法：

1.把材料洗淨，南瓜去籽、切塊，百合剥開備用。

2.將食材放入煲中加適量水，煮1小時即可。