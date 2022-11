惠僑英文中學　關注學生需要

【營業資訊】惠僑英文中學以「學生為本」為辦學理念,期望以學生的生活環境及行為習慣為切入點,因材施教,藉以發掘學生多元潛能,為社會培育人才。作為一所直資學校,該校投入大量資源提供豐富多元的學與教活動,為學生提供全面、優質、適切的學習環境;同時照顧新生不同需要,在校園生活及學習方面提供支援,期望把愛與關懷傳遞予每位惠僑學生,培養其成為心智健全、德才兼備的新青年。

升中無縫接軌 關注新生需要

惠僑理解適應中學生活對中一新生來說是一項挑戰,因此致力透過各種活動協助學生順利過渡,例如舉辦中一迎新歷奇營、「從『一』而『中』計劃」及「朋輩輔導計劃」等等,迎新歷奇營期望學生透過各種群體活動,讓同學彼此建立關係,增強他們的溝通技巧,為新學年的校園生活作好準備;「朋輩輔導計劃」由高中學長定期與初中新生聚會,通過輕鬆的小組聚會,和學弟妹分享校園經驗與學習心得,建立互助互信的關係,讓學弟妹體驗「惠僑一家」的關愛文化。另外,新來港學生面對陌生的環境,或會有適應困難,因而感到惶恐不安。

「新來港學童適應計劃」推行多年,且成效顯著,計劃會由社工帶領同學參與不同的小組培訓,走訪社區及著名地標,擴闊生活圈子,融入香港開展新生活,亦提供英語輔導,消除學生學習英文的恐懼,體會學習英語的趣味。

推行STEAM教育 培養變通能力

恵僑本着以學生為本的精神,為學生提供適切的教學內容。從生活化角度構思課程,希望藉此提供引起學生的學習興趣及動機;並輔以不同模式的活動教學,讓學生學以致用,一展所長。例如為學生提供人型機械人及機械臂等編程教學,打好知識及技術基礎,更鼓勵學生參與多項比賽,展示所學。多年來,惠僑學生在全港性及國際性比賽中屢創佳績,包括獲得「國際青少年創科奧林匹克大賽」無人機手動項目中學組季軍、代表香港參加於美國舉辦的 「VEXIQ機器人世界錦標賽」、在「2021-2022深水埗區中小學機械人設計比賽」中的垃圾清理賽及循線避障賽分別榮獲冠軍和亞軍,並獲得機械人最佳設計獎。透過種種活動,學生不但能擴闊視野,汲取經驗,同時獲得更廣闊的舞台,展示才華,應用所學。

着重品德培養 建立正面人生

該校更重視學生的德育發展,希望藉着團隊訓練,培養學生成為自律自信的新青年,更期望學生在各項社區活動中培養同理心,關注社群,實踐「老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼」的關愛精神。因此,所有中一學生必須參與制服團隊,藉着步操、急救及野外求生訓練等活動,培養自律、自理能力;學生積極參與社區服務,接觸及了解社會不同階層的人士,在回饋社會的同時培育品格及提高公民意識。近年該校不少品學兼優的學生在經歷重重面試後脫穎而出,獲得「深水埗區優秀學生獎」、「全港青少年進步獎」及多項獎學金,足見學校在品德培育上的成就。

世界學堂計劃 拓展國際視野

自2000年始,惠僑推行「世界學堂」計劃,師生足跡踏遍神州大地,旅途中的所見所聞都讓師生驚嘆國家的繁榮昌盛及發展機遇;內地交流團讓兩地師生互相砥礪,在學習上精益求精。除了踏足神州大地外,惠僑師生足跡亦遍佈英國、韓國、日本、馬來西亞、泰國及越南等國際都會,讓學生從中拓展文化視野、學會包容不同文化、孕育大同心理。

“Not only a school, but also a family with love”是惠僑多年來的辦學願景,校風淳樸,師生間彼此關愛的形象扎根深水埗區。展望將來,惠僑將帶領更多學子昂首闊步,邁向精彩的未來。

學校資料

電話:2777 6289

電郵:wkc@wkc.edu.hk