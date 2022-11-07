惠僑英文中學　關注學生需要

【營業資訊】惠僑英文中學以「學生為本」為辦學理念，期望以學生的生活環境及行為習慣為切入點，因材施教，藉以發掘學生多元潛能，為社會培育人才。作為一所直資學校，該校投入大量資源提供豐富多元的學與教活動，為學生提供全面、優質、適切的學習環境；同時照顧新生不同需要，在校園生活及學習方面提供支援，期望把愛與關懷傳遞予每位惠僑學生，培養其成為心智健全、德才兼備的新青年。

升中無縫接軌 關注新生需要

惠僑理解適應中學生活對中一新生來說是一項挑戰，因此致力透過各種活動協助學生順利過渡，例如舉辦中一迎新歷奇營、「從『一』而『中』計劃」及「朋輩輔導計劃」等等，迎新歷奇營期望學生透過各種群體活動，讓同學彼此建立關係，增強他們的溝通技巧，為新學年的校園生活作好準備；「朋輩輔導計劃」由高中學長定期與初中新生聚會，通過輕鬆的小組聚會，和學弟妹分享校園經驗與學習心得，建立互助互信的關係，讓學弟妹體驗「惠僑一家」的關愛文化。另外，新來港學生面對陌生的環境，或會有適應困難，因而感到惶恐不安。

「新來港學童適應計劃」推行多年，且成效顯著，計劃會由社工帶領同學參與不同的小組培訓，走訪社區及著名地標，擴闊生活圈子，融入香港開展新生活，亦提供英語輔導，消除學生學習英文的恐懼，體會學習英語的趣味。

推行STEAM教育 培養變通能力

恵僑本着以學生為本的精神，為學生提供適切的教學內容。從生活化角度構思課程，希望藉此提供引起學生的學習興趣及動機；並輔以不同模式的活動教學，讓學生學以致用，一展所長。例如為學生提供人型機械人及機械臂等編程教學，打好知識及技術基礎，更鼓勵學生參與多項比賽，展示所學。多年來，惠僑學生在全港性及國際性比賽中屢創佳績，包括獲得「國際青少年創科奧林匹克大賽」無人機手動項目中學組季軍、代表香港參加於美國舉辦的 「VEXIQ機器人世界錦標賽」、在「2021-2022深水埗區中小學機械人設計比賽」中的垃圾清理賽及循線避障賽分別榮獲冠軍和亞軍，並獲得機械人最佳設計獎。透過種種活動，學生不但能擴闊視野，汲取經驗，同時獲得更廣闊的舞台，展示才華，應用所學。

着重品德培養 建立正面人生

該校更重視學生的德育發展，希望藉着團隊訓練，培養學生成為自律自信的新青年，更期望學生在各項社區活動中培養同理心，關注社群，實踐「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的關愛精神。因此，所有中一學生必須參與制服團隊，藉着步操、急救及野外求生訓練等活動，培養自律、自理能力；學生積極參與社區服務，接觸及了解社會不同階層的人士，在回饋社會的同時培育品格及提高公民意識。近年該校不少品學兼優的學生在經歷重重面試後脫穎而出，獲得「深水埗區優秀學生獎」、「全港青少年進步獎」及多項獎學金，足見學校在品德培育上的成就。

世界學堂計劃 拓展國際視野

自2000年始，惠僑推行「世界學堂」計劃，師生足跡踏遍神州大地，旅途中的所見所聞都讓師生驚嘆國家的繁榮昌盛及發展機遇；內地交流團讓兩地師生互相砥礪，在學習上精益求精。除了踏足神州大地外，惠僑師生足跡亦遍佈英國、韓國、日本、馬來西亞、泰國及越南等國際都會，讓學生從中拓展文化視野、學會包容不同文化、孕育大同心理。

“Not only a school, but also a family with love”是惠僑多年來的辦學願景，校風淳樸，師生間彼此關愛的形象扎根深水埗區。展望將來，惠僑將帶領更多學子昂首闊步，邁向精彩的未來。

學校資料

電話：2777 6289

電郵：wkc@wkc.edu.hk